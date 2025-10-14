Le immagini inedite della rissa tra Jonas Pepe e Omer Elomari al GF: “Abbiamo fatto un casino, che vergogna”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 13 ottobre, Jonas Pepe e Omer Elomari sono stati messi di fronte alle immagini della loro rissa sfiorata di qualche giorno fa all'interno della Casa. Il confronto tra i due e le scuse al pubblico: "Abbiamo fatto un casino, che vergogna".

Il confronto tra Jonas Pepe e Omer Elomari al GF

Durante la terza puntata, i due concorrenti sono stati convocati nel Superled per chiarire l’accaduto. Jonas ha aperto il confronto riconoscendo la distanza tra lui e Omer: "Io e Omer non ci siamo trovati. Ho sentito dire che la lingua poteva essere un ostacolo, ma credo che sia proprio un problema di comunicazione. Non lo giudico, lo rispetto come persona, ma non riesco a entrare in sintonia con lui. È un po’ brusco nei modi, tutto qua", ha detto. Omer ha quindi replicato, spiegando di aver a sua volta parlato male del suo coinquilino, ma "ci siamo chiariti un po’ prima che andassi al tugurio. È vero, abbiamo fatto un casino, non è bello, e mi vergogno di vedere quello che è successo". Poi aggiunge: "In quel momento c’era tensione per tutti, non solo tra me e lui. È scoppiato così, poteva succedere con chiunque". Dopo aver ricevuto una strigliata da parte di Floriana Secondi, i due hanno chiesto scusa al pubblico e a tutti i concorrenti, ammettendo di aver "sbagliato entrambi".

I motivi della rissa

Omer e Jonas erano quasi arrivati alle mani dopo che il modello romano aveva tentato di aprire il forno nel quale si stava cuocendo la pizza preparata dal suo inquilino. Omer si sarebbe infuriato al punto da dargli addosso. La regia aveva censurato il momento esatto in cui i due si sono beccati. Ma nei secondi successivi i telespettatori hanno assistito agli attimi in cui gli inquilini li hanno separati. Nonostante le urla e gli insulti reciproci, la situazione era poi rientrata grazie all'intervento degli altri concorrenti.