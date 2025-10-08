Eleonora Daniele interrompe l’avvocato Lovati su Falsissimo: “Non parlo delle altre trasmissioni”

L’avvocato Massimo Lovati, ospite di Storie Italiane, ha provato a difendersi dopo il caos che si è abbattuto su di lui a seguito delle controverse dichiarazioni rilasciate a Falsissimo di Fabrizio Corona. Eleonora Daniele lo ha interrotto.

L'avvocato Massimo Lovati è stato ospite della puntata di Storie Italiane trasmessa mercoledì 8 ottobre. Eleonora Daniele è tornata a occuparsi, dunque, del delitto di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco. Presente in studio anche l'avvocato Fabrizio Gallo che ha chiesto al legale di Andrea Sempio un commento sulle controverse dichiarazioni che ha rilasciato a Falsissimo di Fabrizio Corona e che hanno portato alla dura reazione della Procura di Pavia: "Lei ha detto che Napoleone voleva addirittura archiviare il caso, è appena uscita una smentita rispetto a quello che lei ha riferito".

La reazione di Eleonora Daniele. Massimo Lovati è apparso contrariato: "Se dobbiamo parlare di Falsissimo, bisogna che mi lasciate spiegare". La conduttrice Eleonora Daniele, tuttavia, lo ha interrotto: "Io non le ho fatto nessuna domanda, è una considerazione che ha fatto l'avvocato, ma non da parte mia. Per cui grazie Lovati, ma può anche non rispondere". L'avvocato di Andrea Sempio ha allora deciso di non commentare il caos che lo ha investito in queste ore: "Non rispondo, altrimenti pretendo di giustificarmi in tutto quello che è successo. In questo caso sono pronto".

La frecciatina all'indirizzo di Fabrizio Corona. Eleonora Daniele ha evidenziato come l'avvocato Lovati non sia di certo una persona che si tira indietro quando si tratta di difendersi. Così, l'uomo ha pronunciato una frase sibillina: "Non immaginate neanche…se non mi fate parlare, non immaginate neanche cosa ci sia dietro questo video di Corona". E ha continuato: "Non immaginate, non potete immaginare, potrete immaginarlo solamente quando ve lo spiegherò". La conduttrice, anziché approfondire quanto detto dal suo ospite, lo ha sovrastato con la sua voce dicendo: "Non parlo delle altre trasmissioni. Tendo a rispondere solo a quello che succede qui dentro. Grazie avvocato Lovati". E ha cambiato argomento.