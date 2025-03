Laura ad Affari Tuoi cambia il suo pacco pensando al papà e porta a casa 20mila euro: “Era un segno”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

La puntata di giovedì 6 marzo di Affari Tuoi vede come protagonista Laura del Friuli Venezia Giulia, che lavora come commessa in un negozio all'ingrosso, ad accompagnarla c'è il suo compagno Piero, impiegato nel settore della logistica. La pacchista racconta "Ci conosciamo da sempre, io avevo 13 anni e lui 16, ma non è scoccata subito la scintilla. Siamo insieme da 11 anni" e commossa dice: "Abbiamo due figli, Tommaso e Adele". La partita, quindi, inizia dopo aver presentato al pubblico anche il piatto speciale della serata "il frico", una torta salata a base di patate e formaggio. È il momento, però, di dare inizio alla partita.

Il podio viene intaccato

Il primo pacco ad essere chiamato è il due della Liguria, che contiene zero euro. Secondo pacco è quello della Toscana: "È una regione che ci piace molto, perché ci piace mangiare" ed è ecco che, neanche a farlo appositamente, il pacco contiene proprio il Frico. Laura chiama il terzo pacco, dopo aver consultato il compagno, scegliendo la Sicilia che porta via 75mila euro. Mancano altri tre tiri, Piero sembra aver individuato una strategia: "Rimaniamo con i numeri bassi" e quindi chiamano il pacco numero 1 dell'Abruzzo che però aveva 200mila euro. Mancano altri due tiri, Laura sceglie la Sardegna, e il pacco contiene 50 euro. Il tiro finale dei primi sei vede Laura un po' indecisa, ma poi la scelta ricade sul Trentino Alto Adige che porta via 200 euro.

La coppia rifiuta la prima offerta del dottore

Il dottore fa la sua chiamata e chiede alla coppia se vuole cambiare il pacco pescato o preferiscono un'offerta e protendono per quest'ultima. La prima della serata ammonta a 28mila euro. Laura prende l'assegno e Piero: "Io andrei avanti, guardando il tabellone" e Laura: "Ho lo spirito di Tommaso che mi dice mamma, mi raccomando", ma in accordo col compagno decidono di andare avanti. Ed eccoli pronti ai prossimi tre tiri, chiamano il Veneto che ha un pacco con 5 euro. "Ci siamo tenuti dei numeri a noi cari, un po' per i nostri bimbi, un po' cari e quindi inizia a farsi più duro, difficile" dice Laura provando a spiegare i suoi pensieri, tra i numeri da escludere c'è il 7 che corrisponde al pacco delle Marche che portano via alla partita 30mila euro. Si chiude la tripletta e Laura non sa se chiamare l'Umbria o la new entry e chiama proprio quest'ultima, le gemelle dell'Emilia Romagna che scongiurando la nomea delle nuove arrivate hanno un pacco blu da 75 euro.

Il telefono squilla e il dottore propone alla coppia un cambio, ma Laura non vuole cambiare e rifiuta la proposta del dottore. Anche stavolta sono tre i tiri da fare e si parte con il Molise che ha un pacco da 50mila euro, la chiamata successiva è quella dell'Umbria con 100 euro. È Piero a chiamare, valutano di chiamare la Campania col numero 13 "È l'anno in cui ci siamo messi insieme" dice Laura e nel pacco ci sono 100mila euro. Il dottore offre tre tiri, da giocarsi con le carte e scoprono quella dell'offerta, tre tiri valgono 15mila euro, ma i due rifiutano. "Sono indecisa tra Puglia e Valle d'Aosta, due numeri a noi carissimi, sono il 3 e il 17, la data di nascita della nostra Adele" e scelgono il 17 che però porta via 300mila euro. Prossimo tiro si va al Piemonte che ha 1 euro. "Ho sentito mia mamma oggi e mi ha detto Laura divertiti, ma sai ho fatto un sogno, non ho visto te, ma Stefano e c'era questo numero che a me porta una sfortuna, però tu ce l'avevi" il numero in questione è l'11 della Basilicata che aveva 500 euro.

Laura accetta il cambio e si commuove: "Ho scelto un numero a me caro"

Ora per tre tiri il dottore offre un cambio, De Martino chiede a Lupo cosa ne pensa: "Io credo che il dottore ora voglia dare un'opportunità, i rossi sono piccoli". Laura inizia a riflettere: "Quando ci siamo confrontati io ho detto che non avrei cambiato, però il numero a me caro è in una regione importante per me" e quindi la concorrente accetta il cambio, prendendo un nuovo pacco: "È una data importante per me il 20 e anche il Lazio, e quindi credo sia un segno, però mi fermo qui" dice Laura piangendo. I due aprono il pacco numero 8, quello che avevano pescato, che aveva 10mila euro. La coppia sceglie il numero 5 della Lombardia numero preferito della figlia Adele, che porta via 15mila euro e poi chiamano il numero 10, il preferito di Tommaso, che contiene 20 euro.

La partita si chiude con soldi sicuri

Il dottore introduce una doppia variante, l'offerta è stabilita ed è di 12.500 ma se la giocano a carte. La carta pescata è il cambio, ma rifiutano: "Ora che mi sono calmata posso dirlo, il 20 è il mio papà che non c'è più, mentre il Lazio è la mia nonna, che avevamo deciso di venire insieme qua" dice Laura commossa. È arrivato il momento di aprire il pacco e dopo aver ripercorso la loro storia, ecco che scoprono il contenuto del pacco, Laura porta a casa 20mila euro.