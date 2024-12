video suggerito

L'appello di Teo Mammucari a Fagnani dopo Belve: "Puoi dire che il vaffa** non l'ho mai detto in studio?" Raggiunto da Striscia la Notizia una settimana dopo l'ospitata a Belve, Teo Mammucari ha voluto lanciare un appello a Francesca Fagnani: "Puoi dire al pubblico che quel vaffanc**lo non l'ho mai detto in studio?". Il conduttore aveva lasciato l'intervista dopo pochi minuti pronunciando l'insulto e infastidito dalle domande della conduttrice.

A cura di Elisabetta Murina

Continua a far discutere l'ospitata di Teo Mammucari a Belve. Il conduttore era stato ospite di Francesca Fagnani nella puntata in onda martedì 10 dicembre e, dopo qualche minuto, aveva interrotto l'intervista infastidito dalle domande della conduttrice e dal fatto che gli stesse dando del lei. Uscendo dallo studio aveva poi ripetutamente esclamato ‘vaffanc**o‘. Raggiunto da Striscia la Notizia, Mammucari ha lanciato un appello alla conduttrice e fornito la sua versione dei fatti.

L'appello di Mammucari a Francesca Fagnani

Come si vede nell'anteprima di Striscia la Notizia, nella puntata che in onda il 16 dicembre, Mammucari ha voluto precisare che quel ‘vaffan**o' sentito dal pubblico non è stato pronunciato dentro lo studio e non in alcun modo era rivolto a Fagnani. "Quando sono uscito e lei ha detto “È la prima volta che succede” e io ho risposto “È anche l’ultima”, ho fatto tutto il corridoio, sono arrivato davanti ai camerini e solo lì – a mio fratello Sandro che mi diceva “Stai tranquillo, ti ha aggredito e hai reagito” – ho risposto “Ma cosa sono queste cose? Ma vaffan**lo”, ha spiegato il conduttore.

Secondo la versione di Mammucari, l'insulto sarebbe stato quindi pronunciato una volta arrivato davanti al camerino: "Era passato almeno un minuto dalla mia uscita dallo studio. Questa è la cosa che mi ha dato davvero fastidio: perché prendere quel “vaffa” e montarlo come se io lo avessi pronunciato quando mi sono girato di spalle in studio?". Per questo motivo, il conduttore ha voluto lanciare un appello diretto a Fagnani: "Francesca, puoi dire al pubblico che quel “vaffa” non l’ho mai detto in quello studio?".