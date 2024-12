video suggerito

L'anno che verrà e Capodanno in musica 2025: cosa guarderanno i lettori di Fanpage in tv I lettori di Fanpage.it accenderanno la tv durante il cenone del 31 gennaio. La maggioranza, stando ai risultati del nostro sondaggio, si sintonizzerà su Rai1 per seguire L'anno che verrà con Marco Liorni.

A cura di Stefania Rocco

Potrebbe essere Rai1 a vincere la sfida degli ascolti tv per la prima serata del 31 dicembre 2024, la notte di San Silvestro. Stando ai risultati del sondaggio pubblicato da Fanpage.it, gli spettatori che accenderanno la tv durante il cenone che celebra l’ultimo giorno del 2024 si sintonizzeranno in larga maggioranza su Rai1 per seguire L’anno che verrà con Marco Liorni. Molti meno sono quelli che seguiranno, invece, lo show proposto da Canale5 con Federica Panicucci e Fabio Rovazzi che condurranno Capodanno in musica. Poco più del 10%, invece, prevede di non guardare la tv durante la prima serata del 31 dicembre.

L’anno che verrà in onda su Rai1 con Marco Liorni

Sarà Marco Liorni a condurre lo show televisivo proposto da Rai1 per la notte di San Silvestro. Il conduttore arriva in sostituzione di Amadeus, conduttore del tradizionale appuntamento del 31 dicembre fino al Capodanno dello scorso anno prima del passaggio a Nove. Liorni ospiterà sul palco tantissimi artisti: Ricchi e Poveri, Anna Ora, Diodato, Arisa, J-Ax, Patty Pravo, Cristiano Malgioglio, Big Mama, Sal Da Vinci, Nino Frassica, Rettore, Clementino, Romina Power, Ermal Meta, Alex Britti, Leo Gassman, Sandy Marton, Los Loco, Alma Manera e Agostino Penna. Ad accompagnare gli ospiti musicali sarà la big band diretta dal maestro Stefano Palatresi.

Capodanno in musica su Canale5 con Federica Panicucci

A condurre l’appuntamento con lo show di Capodanno di Canale5 saranno, invece, Federica Panicucci e Fabio Rovazzi. In onda da piazza del duomo, a Catania, sul palco si alterneranno numerosi ospiti: Alberto Urse, Baby K, Berna. Cioffi, El Ma, Grelmos, I Desideri, LDA, Ludwig, Marco Masini, Mida, Mietta, Orietta Berti, Paola e Chiara, Paolo Meneguzzi, Riccardo Fogli, Riki, Spagna, Umberto Tozzi, Vida Loca e Gigi D’Alessio. L'appuntamento è previsto per le ore 21 su Canale5.

