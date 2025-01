video suggerito

Ascolti Tv martedì 31 dicembre: chi ha vinto tra L'anno che verrà e Capodanno in musica Chi ha vinto la sfida degli ascolti tv nella serata del 31 dicembre 2024, l'ultima dell'anno appena conclusosi? Le ammiraglie Rai e Mediaset hanno trasmesso ognuna il proprio show: su Rai1 L'anno che verrà con Marco Liorni, su Canale5 Capodanno in musica con Federica Panicucci e Fabio Rovazzi.

A cura di Stefania Rocco

La notte di San Silvestro che ha concluso il 2024 ha visto le prime serate tv trasmettere i consueti show di Capodanno, uno per ogni ammiraglia. Su Rai1 è andato in onda L’anno che verrà con Marco Liorni alla conduzione in sostituzione di Amadeus. Canale5, invece, ha puntato come di consueto su Federica Panicucci accompagnata fa Fabio Rotassi al timone di Capodanno in musica. Ma quale delle due reti ha trionfato?

La sfida tra L’anno che verrà e Capodanno in musica nel 2024

A vincere la sfida, esattamente come lo scorso anno, è stato Rai1 con L’anno che verrà che ha totalizzato 5.383.000 spettatori con il 36.8% di share. Capodanno in musica su Canale5, invece, ha fatto registrare 3.395.000 spettatori con il 25.3% di share.

Sulle altre reti generaliste

Vediamo adesso cos’è accaduto sulle altre reti. Su Rai2 Gli Aristogatti è stato seguito da 1.105.000 spettatori con il l 7.1%. Su Italia1 Indipendence Day è stato visto da 510.000 spettatori con uno share del 3.4%. Sul Nove lo show di Maurizio Battista Risate sotto l’Albero ha intrattenuto 220.000 spettatori con l’1.4% di share. Sul 20 Watchmen ha interessato 109.000 spettatori con lo 0.7% di share. Su Rai4 I poliziotti di riserva è stato seguito da 145.000 spettatori per lo 0.9% di share. Su Iris The Prestige è stato seguito da 147.000 spettatori pari all’1% di share. Su La5 Mi sono perso il Natale ha intrattenuto 60.000 spettatori con lo 0.4% di share.

Gli ascolti del 31 dicembre 2023

Il 31 dicembre 2023 Canale5 e Rai1 trasmisero gli stessi show proposti esattamente un anno dopo, nel caso della prima rete Rai con una diversa conduzione: quella di Amadeus, oggi passato al Nove. La sfida si concluse con una clamorosa vittoria di Rai1 con L’anno che verrà che ottenne 6.202.000 spettatori e il 40.7% di share. Canale5 con Capodanno in musica, invece, dovette fermarsi a 2.631.000 spettatori con il 18.1% di share.