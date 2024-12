video suggerito

Capodanno in Musica 2025 su Canale 5: la scaletta dei cantanti e degli ospiti con Federica Panicucci Il 31 dicembre in diretta da Piazza del Duomo di Catania, va in onda Capodanno in musica su Canale 5. L'evento sarà condotto da Federica Panicucci, affiancata da Fabio Rovazzi, che accoglieranno gli artisti pronti ad accogliere con i loro brani il 2025. Tra i tanti, anche Gigi d'Alessio.

A cura di Ilaria Costabile

Il 31 dicembre va in onda il consueto appuntamento con il concerto di Capodanno di Canale 5 condotto da Federica Panicucci. Quest'anno l'evento, che sarà ovviamente in diretta, si terrà nella suggestiva Piazza del Duomo di Catania e ad affiancare la conduttrice ci sarà anche il cantante Fabio Rovazzi.

A che ora va in onda il Capodanno in musica di Canale 5

Il Capodanno in Musica 2025 della rete ammiraglia Mediaset andrà in onda dalle 0re 21.00 circa, al termine del discorso del Presidente della Repubblica. Tanti gli ospiti che si avvicenderanno sul palco allestito nel capoluogo siciliano, tra i tanti nomi, anche quello di Gigi d'Alessio.

Capodanno in musica 2025: la scaletta di cantanti e ospiti

Come avvenuto negli anni precedenti, anche Mediaset prepara il suo Capodanno in Musica, con cui il pubblico di Canale 5 potrà aspettare la mezzanotte con il fatidico conto alla rovescia per accogliere l'anno nuovo che arriva, salutando il 2024 sulle note delle canzoni più amate e ascoltate in questi dodici mesi che giungono ormai al termine. La serata sarà trasmessa anche sulle frequenze di Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio per chi, magari, si avvicinerà al nuovo anno mentre si trova in viaggio. Tanti gli ospiti che saranno presenti per festeggiare con i cittadini catanesi che assisteranno allo show in piazza, ma anche con chi, invece, sarà collegato da casa in attesa di poter acclamare il 2025. Oltre a tutti gli allievi di questa edizione di Amici, che si esibiranno sul palco di Catania tra performance canore e di ballo, ecco gli artisti che canteranno e porteranno i loro successi in diretta tv:

Alberto Urso,

Baby K,

Berna,

Cioffi,

El Ma,

Grelmos,

I Desideri,

LDA,

Ludwig,

Marco Masini,

Mida,

Mietta,

Orietta Berti,

Paola e Chiara,

Paolo Meneguzzi,

Riccardo Fogli,

Riki,

Spagna,

Umberto Tozzi,

Vida Loca