L’Anno che verrà 2025 su Rai1: la scaletta dei cantanti e degli ospiti con Marco Liorni Per L’anno che verrà 2025, musica, comicità e spettacolo saranno i protagonisti del concerto di Capodanno con Marco Liorni, in diretta su Rai 1 alle 21 da Reggio Calabria. Tanti gli ospiti e i cantanti in scaletta, tra cui Diodato, Big Mama, i Ricchi e Poveri e molti altri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

La scaletta de L'anno che verrà 2025: cantanti e ospiti

Tra gli ospiti ci saranno molti artisti italiani, che ci diletteranno con le loro performance durante il cenone di Capodanno, aspettando insieme la mezzanotte. Questa la scaletta:

Ricchi e Poveri

Anna Oxa

Diodato

Arisa

J-Ax

Patty Pravo

Cristiano Malgioglio

Big Mama

Sal Da Vinci

Nino Frassica

Rettore

Clementino

Romina Power

Ermal Meta

Alex Britti

Leo Gassman

Sandy Marton

Los Locos

Alma Manera

Agostino Penna

Gli artisti saranno accompagnati da una big band diretta dal Maestro Stefano Palatresi, che suonerà dal vivo i più grandi successi del presente e del passato.

