L’amore tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia al GFVip: “Non riesco a trovare un difetto in lei” Il Grande Fratello Vip celebra l’amore di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. I due sono ormai una coppia e lui ammette ad Alfonso Signorini di voler continuare a stare con lei anche una volta finito il reality.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tra le coppie nate nella casa del Grande Fratello Vip c'è anche quella di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. I due hanno instaurato un rapporto che si è evoluto pian piano, partendo da un'amicizia molto giocosa e complice, per poi sfociare in un vero e proprio innamoramento. Alfonso Signorini ha deciso, quindi, di celebrare questo amore dedicando alla coppia una clip in cui sono stati racchiusi tutti i momenti più belli della loro storia nata sotto l'occhi vigile delle camere del reality di Canale 5.

Le parole di Edoardo Tavassi e Micol sul loro amore

Una clip romantica, dove gli spettatori hanno potuto vedere come è effettivamente nato l'amore tra i due, come il tempo li ha aiutati a conoscersi e piacersi, tanto che entrambi, seppur in momenti diversi, hanno avuto modo di esternare i propri sentimenti, diventati man mano sempre più forti. Alfonso Signorini, quindi, chiede a Tavassi, sottolineando come per un certo periodo sia stato lui ad essere quello più frenato tra i due, nonostante l'esuberanza che poteva trarre in inganno e il gieffino romano ha dichiarato:

Io non riesco a trovare un difetto, giuro, mi fa star bene, io ho sempre detto devi stare con qualcuno se si fa star meglio, se ti fa stare uguale è inutile che ci stai, ma se ti fa star meglio, devi tenertela stretta, io la tengo stretta, me la porto anche fuori.

Una volta usciti dalla Casa, però, dovranno fare i conti con la distanza, visto che Micol abita a Milano e Tavassi a Roma, questione che il conduttore non esita a sottoporre ai due innamorati: "Certo che abbiamo pensato, direi che si comincerà prendendo un treno" dice la gieffina, supportata dal mattatore della casa che infatti risponde con una battuta: "Tanto tre ore de treno è come fare Roma Nord e Roma Sud dal raccordo il pomeriggio è la stessa cosa"

Il commento di Guendalina Tavassi

Sui social appare anche il commento di Guendalina Tavassi, che assistendo al programma scrive "Vi amo" menzionando il fratello e Micol, felice del fatto che gli abbiano regalato un po' di spazio nello show. Proprio nella scorsa puntata, infatti, la ex gieffina aveva fatto notare come gli autori preferissero soffermarsi su altri concorrenti, o sulle risse all'interno della Casa, piuttosto che dare spazio ad un sentimento sincero come quello che lega Edoardo e la sorella di Clizia Incorvaia.