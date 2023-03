L’accusa ad Antonella Fiordelisi: “Morivamo di fame e al tuo compleanno ti sei mangiata tutto” Al Grande Fratello Vip, momenti di tensione anche tra Andrea Maestrelli e Antonella Fiordelisi, che sembravano condividere un ottimo rapporto.

Tensione al Grande Fratello Vip anche tra Andrea Maestrelli e Antonella Fiordelisi, che fino a questo momento avevano avuto un ottimo rapporto. Il concorrente ha rimproverato la gieffina per alcuni comportamenti che non gli sono piaciuti. A suo dire, Antonella mancherebbe di spirito di condivisione. Ma andiamo con ordine.

Cosa ha detto Andrea Maestrelli ad Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi ha confidato a Nikita Pelizon cosa le avrebbe detto Andrea Maestrelli: "Andrea mi ha detto: ‘Non mi sei piaciuta‘, ma cosa? Non mi spiega. Passa tutto il tempo dall'altra parte". E ha continuato:

In puntata ha fatto la scelta di salvare Milena e non gli ho detto nulla perché non ci voglio rimanere male per ulteriori cose. Ho cose più importanti a cui pensare. Mi ha detto che non gli sono piaciuta, solamente perché gli ho detto che deve lavare i piatti. Non so cosa intenda con "Non mi sei piaciuta". Sta sempre a parlare con loro, che vuole da me? Non capisco.

Le accuse ad Antonella Fiordelisi

Andrea Maestrelli, allora, ha raggiunto in cucina Antonella e Nikita per lavare i piatti, ma Fiordelisi lo ha fermato: "Non c'è bisogno che li fai, li facciamo io e Nikita. Dici che non ti sono piaciuta e poi non mi dici cosa non ti è piaciuto". Andrea ha spiegato che al contrario di quanto sostiene lei, è stato molto chiaro su ciò che non gli è andato giù dei suoi comportamenti:

Già te l'ho detto. Non è per i piatti. Perché parlo e non ascolti. Sotto le coperte ti ho detto delle cose, ricordatele. Ti ho detto che non mi piace vederti così, che non mi piace quella roba. Vengono a farmi una visita e si alzano tutti tranne te. Da te non me lo aspetto. Ho stima e considerazione di te, poi vedo delle cose e capisco che siamo lontani.

Quindi Andrea ha svelato di non accettare il comportamento che, a suo dire, Antonella Fiordelisi avrebbe avuto nel giorno del suo compleanno. La concorrente si sarebbe rifiutata di condividere il sushi arrivato nella casa:

Al mio compleanno è entrata una bottiglia di vino e nulla da mangiare, ma quello che c'era l'ho diviso con tutti. Al tuo compleanno è arrivata una barca piena di roba, tutti stiamo morendo di fame e tu ti mangi tutto. Puoi fare come ti pare sinceramente, è il tuo compleanno, è il tuo regalo, ma capisco che siamo lontanissimi.

Antonella Fiordelisi è apparsa spiazzata: "Io sono scioccata. Non voglio neanche rispondere. Non mi sembra normale che adesso, a distanza di giorni, mi dici che al compleanno non potevo mangiare il sushi. Non ho capito il senso". Ma Andrea ha concluso lapidario: "Non hai capito proprio il concetto. Si tratta di condivisione. Condividi tutto con i tuoi amici? Ho visto".