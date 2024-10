video suggerito

La strigliata di Marisol Castellanos e Lucia Ferrari ai nuovi alunni di Amici 24: "Prendetevi cura della casa" La nuova classe di Amici 24 si è formata e gli alunni hanno preso possesso della casetta. Le ex concorrenti Marisol Castellanos e Lucia Ferrari avvertono i ragazzi sul problema delle pulizie, ricorrente nelle edizioni passate: "Abbiate cura degli spazi, stabilite i turni per lavare".

A cura di Sara Leombruno

La classe di Amici 24 si è formata e, come mostrato nel Daytime andato in onda il 30 settembre, i nuovi alunni hanno preso possesso della casetta, l'appartamento messo a disposizione dalla produzione e in cui alloggeranno durante il loro periodo di permanenza nella scuola. Prendersi cura degli spazi e tenerli in ordine fa parte della valutazione complessiva dei ragazzi, quasi al pari delle performance canore e di ballo. E, nelle scorse edizioni, spesso sono nati veri e propri casi attorno al problema delle pulizie. Proprio per questo, alcuni ex concorrenti hanno pensato di avvisare i giovani artisti, tra questi Marisol Castellanos, Lucia Ferrari e Giovanni Tesse.

L'ingresso in casetta della nuova classe

Con un post pubblicato sulla pagina ufficiale Instagram del talent, la produzione ha mostrato l'ingresso in casa dei nuovi allievi, in un clima gioioso e di forte entusiasmo. Il primo ad entrare è stato il cantante Diego Lazzari, che qualche ora prima aveva ricevuto un videomessaggio a sorpresa da parte di sua madre. "Sono fuori di testa, è gigante, è incredibile", ha detto il cantante accogliendo i compagni d'avventura. A ruota, sono entrati gli altri: "Devo toccare se è reale", ha commentato la ballerina Alessia Pecchia.

Il monito delle ex allieve sulle pulizie

Sotto il post dell'ingresso in casetta, è saltato all'occhio dei fan il commento di Marisol Castellanos, ballerina di Amici 23: "Abbiatene cura e, mi raccomando, lavate le padelle", ha detto l'ex allieva di Alessandra Celentano, in riferimento ai provvedimenti disciplinari dello scorso anno nei confronti di diversi ragazzi, tra cui il cantante Holden, a cui venne addirittura sospesa la maglia. A rincarare la dose di avvertimenti ci ha pensato poi Lucia Ferrari: "Infatti ragazzi, organizzate già da adesso turni di pulizie per evitare padella gates". Anche il ballerino Giovanni Tesse ha scherzato sull'argomento, aggiungendo: "Noi l'abbiamo avuta verso Natale la punizione per le pulizie, vediamo se fate prima".

Il problema delle pulizie ad Amici 23

Maria de Filippi e gli insegnanti della scuola si sono spesso trovati costretti a sgridare gli allievi colpevoli della mancata collaborazione in casa. Nel corso della scorsa edizione, Holden, Mida e Ayle sono stati dichiarati colpevoli della sporcizia lasciata in giro, che costò ad Holden la sospensione della maglia. "Non so se vivete da soli o con i genitori, ma non so se vi hanno insegnato a rifare il letto. Quello che fate a casa, dovete farlo anche qua. Mi scoccia fare il sermone, però ragazzi, ogni anno una noia", aveva dichiarato la padrona di casa che in ogni edizione del programma si ritrova a dover affrontare lo stesso caso. Anche Rudy Zerbi era intervenuto sull'argomento, rivolgendosi ai suoi alunni:

È un vero schifo. Non si può vivere così. Sono ancora più inca**ato, non è un segreto, ve lo dico. Sono entrato in casetta e ho avuto anche la presa per i fondelli di sentirmi dire che era sporco, mi hanno detto che avrebbero messo tutto a posto. Io parlo per Holden, fa capo alla mia squadra. Da anni dico che per me la disciplina va di pari passo all'arte. Quindi chi non rispetta le regole non è bravissimo.