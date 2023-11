Ad Amici 23 il solito problema di pulizie in casetta, Maria De Filippi: “Non potete dirmi le palle” Maria de Filippi sgrida gli allievi di Amici 23 per le mancate pulizie in casetta. Dopo aver elencato i nomi dei responsabili, Holden, Mida e Ayle, si è confrontata con loro: “Il problema delle pulizie c’è da due mesi. Fate attenzione perché io le so le cose, un po’ di palle non potete dirle davanti a me”.

Ad Amici 23 si ripresenta il problema delle pulizie in casetta. Nel pomeridiano andato in onda oggi, domenica 26 novembre 2023, Maria de Filippi e gli insegnanti della scuola hanno sgridato gli allievi colpevoli della mancata collaborazione in casa. Holden, Mida e Ayle sono stati dichiarati colpevoli della sporcizia lasciata in giro e mostrata in onda oggi: ad essere punito con la sospensione della maglia solo Holden. "Non so se vivete da soli o con i genitori, ma non so se vi hanno insegnato a rifare il letto. Quello che fate a casa, dovete farlo anche qua. Mi scoccia fare il sermone, però ragazzi, ogni anno una noia" ha dichiarato la padrona di casa che in ogni edizione del programma si ritrova a dover affrontare lo stesso caso.

Le giustificazioni di Holden, Mida e Ayle

Il primo a commentare i fatti è stato Holden. L'allievo ha sostenuto di essere responsabile solo di alcune mancate pulizie in casetta, ma "quello che ho visto, lo schifo e la mancanza di rispetto che c'è nelle padelle con me non c'entra nulla". Anche Mida ha sostenuto che la sporcizia nella casetta non fosse tutta dipesa da loro. Ayle, chiamato come gli altri a commentare i fatti, ha sostenuto che i suoi compagni di classe fossero stati costretti dalla produzione a fare un terzo nome. "Quello che stai dicendo non è vero. A nessuno dei ragazzi è stato chiesto di fare un terzo nome. Voi non c'eravate quando sono stati fatti i nomi, ma non appena rientrati siete stati informati. Se Mew ha smesso di mangiare perché gli fa schifo dove mangia, non è pensabile" ha così sbottato la padrona di casa.

La sgridata di Maria de Filippi

Si è aperto un dibattito in studio quando Mida ha sostenuto che da pochi giorni avessero dato vita ad una turnazione per le pulizie in casetta. "Abbiamo iniziato pochi giorni fa" ha dichiarato l'allievo. Maria De Filippi è così intervenuta indispettita per richiamarli e invitarli a non dire bugie: "Il problema delle pulizie c'è da due mesi. Fate attenzione perché io le so le cose, un po' di palle non potete dirle davanti a me".