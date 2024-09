video suggerito

La storia di Paolino ad Affari Tuoi, mamma Nives commossa: “L’abbiamo adottato quando aveva 24 giorni” Partita lunga ed elettrizzante quella di Paolino ad Affari Tuoi. Il concorrente dell’Emilia Romagna, questa sera, dopo aver raccontato la sua storia, è riuscito a conquistare una grossa cifra da investire nella casa che sta costruendo con la compagna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

La seconda puntata della nuova stagione di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino ha visto protagonista il concorrente dell'Emilia Romagna, Paolo detto ‘Paolino‘. "C'è un clima di malinconia, lui è l'anima della festa. Presente da 16 puntate, usciva con gli altri pacchisti. C'è tanta emozione ma anche un po' di malinconia" ha raccontato il conduttore. Tutti i concorrenti ancora in gioco, infatti, una volta chiamati dal loro compagno di avventura, gli hanno augurato buona fortuna commentando: "Ci mancherai". Paolino, dopo una lunga partita nella quale ha raccontato anche la sua storia, accompagnato da mamma Nives, è tornato a casa con 70 mila euro grazie al dottore che ha accontentato la tua richiesta.

La partita di Paolino ad Affari Tuoi

Paolino, originario di Gemmano, paese della provincia di Rimini, è un elettricista. Ha la passione per l'agricoltura e per i motori ed è fidanzato con Camilla, mamma di suo figlio Carlo. Ha giocato con il numero 17 accompagnato dalla mamma Nives. La partita è iniziata bene per il concorrente che nei primi sei tiri è riuscito ad eliminare diverse cifre blu. La prima chiamata dal dottore si è conclusa con un'offerta, 34mila euro. "Sono tanti soldi. Non è tanto guadagnarli, ma metterli da parte la cosa difficile. Sono qui, mi voglio godere questa esperienza. Rifiuto" ha dichiarato Paolino. Mamma Nives, prima di chiamare i nuovi pacchi, ha raccontato commossa: "Paolo è un figlio adottivo. Per noi è difficile parlare di adozione, perché siamo una famiglia normale e per noi non c'è niente di strano. È arrivato quando aveva 24 giorni, andammo a Piacenza a prenderlo. Dopo tanti anni ancora mi commuovo perché è stata la gioia più grande della mia vita. Quando mi dicono che Paolo è stato fortunato, dico che siamo stati noi fortunati ad incontrarlo. Grazie alla sua mamma biologica che lo ha fatto nascere. Diventare nonna è stata una felicità ancora più grande. Noi che pensavamo di non avere figli, diventare nonni, vuol dire aver vinto". La partita è proseguita e le tre nuove chiamate hanno svelato una cifra blu e due rosse, 200 mila euro e 20 mila euro. Il dottore ha così offerto al concorrente un cambio, poi rifiutato. Eliminati altri pacchi blu, è arrivata la nuova chiamata dal dottore: un tiro o 44 mila euro. "Questa offerta pesa più di prima. Sono tanti soldi, sto finendo casa, ringrazio papà per tutto quello che ha fatto. Dobbiamo fare ancora tante cose, puntiamo in alto e la tritiamo. Rifiuto l'offerta" ha commentato Paolino. Per lui, però, è arrivata la beffa: l'unico tiro che aveva a disposizione conteneva 300mila euro. Il dottore ha allora chiamato di nuovo offrendogli tre tiri o il cambio. "Non abbiamo strategie con numeri, non ho sognato nulla" – ha dichiarato Paolino – "Io sono nato il 17, rifiuto il cambio". Nei successivi tre tiri, ha aperto un blu e due rossi: il concorrente si è così ritrovato con il tabellone finale contenente due rossi e due blu.

Il finale di Paolino: il dottore lo accontenta e torna a casa con 70mila euro

A pochi passi dalla finale, il dottore ha offerto a Paolino un tiro o 34mila euro. Stefano De Martino ha chiesto il parere di Lupo e Thanat, protagonisti del pubblico che nella passata edizione sono stati più volte interpellati da Amadeus: entrambi hanno consigliato al concorrente di proseguire con il gioco perché il suo pacco, secondo il loro parere, contiene una cifra rossa. Paolino ha allora preso la sua decisione: "Mi conosco, ho voglia di accettare ma mi conosco. Voglio ringraziare tutte le persone della redazione, tutti quelli che lavorano dietro le quinte, e io sono venuto qui per giocare. Quindi giochiamo".

Eliminato un blu, il dottore ha offerto di nuovo 44 mila euro: dopo averci ragionato a lungo, Paolino ha deciso di rifiutare l'offerta e giocare la sua partita fino alla fine. Bene ha fatto perché, aperto il nuovo pacco, ha eliminato anche l'ultima cifra blu. Ha richiesto al dottore, allora, 70 mila euro ed è stato accontentato. Nel suo pacco, il numero 17, c'erano 100 mila euro.