La storia di Lady Diana a 25 anni dalla morte, su Sky arriva il doc The Princess Il 31 agosto andrà in onda su Sky il documentario che ricostruisce la vita di Diana da un punto di vista inedito.

A cura di Andrea Parrella

Il prossimo 31 agosto saranno trascorsi esattamente 25 anni dalla morte di Lady Diana, scomparsa in seguito a un tragico incidente d'auto a Parigi a causa del quale perse la vita anche l'allora compagno, Dodi Al-Fayed. Si è trattato di uno degli eventi più discussi e, per certi versi, oscuri, dell'ultimo quarto di secolo, tra ricostruzioni, ipotesi, supposizioni sulla morte di un personaggio troppo amato, la cui scomparsa destò enorme dolore al tempo, gettando un'ombra pesante sulla corona inglese, da cui Diana Spencer aveva preso le distanze dopo la fine del suo matrimonio con Carlo d'Inghilterra.

Il documentario di Ed Perkins

In occasione dell'anniversario, mercoledì 31 agosto alle 21:15 in prima visione su Sky Documentaries (e in streaming su NOW, anche disponibile on demand) andrà in onda The Princess, documentario diretto da Ed Perkins che ha scelto di raccontare il fenomeno Diana da un punto di vista inedito. Questo documentario racconta la storia della principessa Diana creando una narrativa audace e coinvolgente della sua vita e della sua morte, oltre a fornire uno sguardo, tutt’ora attuale, sull'atteggiamento del pubblico nei confronti della monarchia. Il regista, Ed Perkins, ha scelto di raccontare Lady D vista dal pubblico, attraverso migliaia di ore di repertorio più o meno inedito, senza interviste a esperti ma con molti commenti dalla strada. Tante informazioni viaggiano parallele con altrettante emozioni attraverso filmati realizzati da testate giornalistiche, paparazzi e persone comuni nel corso degli anni ’80 e ‘90.

La morte di Diana il 31 agosto 1997

Si diceva dell'incidente in cui morirono Diana e il suo compagno. Un caso su cui per anni sono state alimentate teorie del complotto e ricostruzioni mai provate secondo le quali si fosse trattato di una congiura ai danni dei due, la cui relazione poteva essere percepita sconveniente proprio dai reali inglesi. Di recente si è anche molto discusso dell'intervista del 1995 rilasciata da Diana Spencer al giornalista della BBC Martin Bashir, dalla quale emersero parole forti proprio nei confronti dell'ex coniuge. Un'intervista che, in seguito a indagini interne è emerso fosse stata ottenuta con un inganno dal giornalista e per la quale è stata proprio BBC a scusarsi a distanza di oltre 20 anni.