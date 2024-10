video suggerito

La storia di Gert ad Affari Tuoi: "Ho fatto tanti lavori, poi ho deciso di fare un regalo ai bambini" Affari Tuoi ha visto Gert, pacchista del Trentino Alto Adige, protagonista ieri sera, lunedì 21 ottobre. Il concorrente accompagnato dal figlio Philipp è tornato a casa a mani vuote, ma ha permesso ai telespettatori di conoscere la sua storia.

A cura di Gaia Martino

Dopo tredici puntate da pacchista, nella puntata di Affari Tuoi di lunedì 21 ottobre 2024 Gert ha potuto fare la sua partita. Una serata dal finale amaro per il concorrente del Trentino Alto Adige che con la sua energia e la sua simpatia ha intrattenuto il pubblico di Rai 1 insieme al conduttore Stefano De Martino e al figlio Philipp che lo ha accompagnato in studio. Il pubblico lo ha conosciuto come il pacchista di Bolzano, dispensatore di frasi sagge in tedesco e autore di scherzi ai concorrenti in gara. Ieri sera, però, tutti hanno potuto scoprire qualcosa in più sulla sua vita.

Il racconto di Gert ad Affari Tuoi

Gert e il figlio Philipp non sono riusciti a tornare a casa con una cifra in denaro dopo la partita ad Affari Tuoi, ma si sono divertiti con il pubblico e il resto dei concorrenti in studio. Il figlio del pacchista di Bolzano ha raccontato che studia moda e che riceve sempre il sostegno dal suo papà. Gert, nome di Gerald Bernard Joseph, ha fatto numerosi lavori: ha iniziato facendo il dj, poi è diventato venditore ambulante di ciabatte, poi è stato uno dei primi creatori dei mercatini di Natale a Bolzano. Dopo aver rifiutato l'offerta dal dottore di 10mila euro, il concorrente ha raccontato: "Ho una giostra a Bolzano. È nata con i mercatini. L'assessore del momento diceva "fate qualcosa per i bambini", nessuno faceva mai niente. E così l'ho fatto io. Ho comprato un trenino e lì è iniziata una bella storia. Quando ci è arrivato il trenino nessuno ne capiva nulla, lo abbiamo messo in moto e andava solo in retromarcia", le parole. Sarebbe voluto tornare a casa con i soldi necessari per acquistare un nuovo vagone, ma la fortuna ieri sera non è stata dalla sua parte. Ha perso alla Regione Fortunata dopo aver eliminato tutte le cifre rosse dal tabellone.

Gli ascolti di Affari Tuoi ieri sera: quanti italiani hanno seguito la partita di Gert

Il game show di Rai 1 continua a segnare il maggior numero di ascolti nella fascia access prime time: oltre 5 milioni di italiani hanno seguito ieri sera Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino. La partita di Gert è stata vista, nello specifico, da 5.595.000 telespettatori pari allo share del 26.36%.