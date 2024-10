Affari Tuoi, Gert e suo figlio perdono tutto ma De Martino li consola: “Verremo lo stesso tutti a Bolzano”

video suggerito

Protagonista della puntata di lunedì 21 ottobre di Affari Tuoi è Gerth dal Trentino Alto Adige, che ha pescato il pacco numero 10. Uno dei concorrenti più amati dello show e in trasmissione da ben tredici puntate. Ad accompagnarlo c'è suo figlio Philip, laureato in moda e impegnato a creare la sua prima linea di vestiti.

La partita di Gerth e Philip

La partita inizia in maniera altalenante, tra i primi pacchi ad essere chiamati ci sono anche i centomila euro, ma Gerth sembra prendere il gioco con una certa filosofia, senza scandalizzarsi più di tanto alla perdita di pacchi piuttosto importanti, come i 75mila euro che gli aprono sotto il naso, o anche i trecentomila che, dopo poco, gli vengono portati via. Il Dottore, dal canto suo, prova a lanciare le sue offerte, ma non sembrano sortire alcun effetto nel concorrente che, una dopo l'altra, le rifiuta proseguendo per la sua strada. Stefano De Martino, intanto, inizia a raccontare la storia di Gerth: "Lo sapete che ha fatto un sacco di lavori? È stato un deejay, il più famoso del Trentino Alto Adige, venditore ambulante di ciabatte, uno dei fautori dei mercatini di Natale".

Padre e figlio volano alla Regione Fortunata, ma perdono anche qui

Gerth non demorde anche se, ormai, la partita volge al termine e di pacchi rossi ne sono rimasti solo due: 5mila e 200mila euro. Il Dottore fa la sua offerta e propone 15mila euro, ma lui:

Vorrei ringraziare tutta la produzione, mi sono divertito, non lo dimenticherò mai, spero di vedervi a Bolzano, così mangiamo speck, un po' di birra e aggiungo un vagone al trenino, ma con questi non ce la faccio.

Un solo tiro e vanno via anche i 5mila euro. Padre e figlio fanno un nuovo ragionamento con i numeri rimasti: l'8 è il numero preferito di Philip, mentre il 13 è il numero che Gerth prese nella prima puntata. Ad avere la meglio è l'8 che, però, infrange i loro sogni di gloria, poiché contiene i 200mila euro. Non resta che tentare con la Regione Fortunata. Al primo tentativo, però, i due scelgono la Basilicata, ma non indovinano. Per 50mila euro Gerth individua la Sicilia: "Perché? Il nonno di mia moglie veniva dalla Sicilia". Purtroppo questo legame alla lontana non è servito e, infatti, anche questa possibile vincita è sfumata: "La fortuna ce l'avevi accanto, era la tua compagna di banco le Marche. Gert verremo lo stesso tutti a Bolzano, perché sei stato una bellissima scoperta" lo ha consolato Stefano De Martino.