La scaletta del concerto di Sal Da Vinci- Stasera…che sera! su Canale 5: ospiti e canzoni

Questa sera, mercoledì 17 dicembre, in prima serata su Canale 5 va in onda il concerto di Sal Da Vinci- Stasera.. Che sera!. Lo show musicale del cantante, che si è tenuto lo scorso settembre in Piazza del Plebiscito, verrà riproposto al pubblico. Ecco la scaletta della serata e dove seguirla.
A cura di Elisabetta Murina
Stasera, martedì 17 dicembre, su Canale 5 va in onda il concerto Sal Da Vinci- Stasera…che sera. L'appuntamento è in prima serata dalle ore 21.20. L'evento musicale si è tenuto lo scorso 6 settembre a Napoli, in piazza del Plebiscito, e sarà riproposto per la prima volta al pubblico. Il cantante si racconterà attraverso i suoi più grandi successi, come Rossetto e Caffè e Napule. Sul palco saliranno diversi ospiti, da Stefano De Martino a Gigi D'Alessio e Serena Brancale. Ecco quale sarà la scaletta della serata.

La scaletta del concerto di Sal Da vinci su Canale 5

Il concerto di Sal Da Vinci si è svolto lo scorso 6 settembre in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli e questa sera, martedì 17 dicembre, verrà riproposto al pubblico in prima serata su Canale 5. Si tratta di un vero e proprio viaggio nella musica dell'artista partenopeo, che nel corso della serata proporrà tutti i suoi brani di successo, a cominciare da Rossetto e Caffè, che lo ha riportato al centro della scena italiana. Sul palco si susseguiranno diversi amici, come Stefano De Martino, Gigi D'Alessio, Serena Brancale, ma anche Raf, Clementino, Renato Zero e i The Kolors. Ecco la scaletta dell'evento, che potrebbe subire qualche modifica per rispettare i tempi televisivi:

  • Stasera che sera
  • Non è vero che sto bene
  • Da lontano
  • Notte di mezza estate
  • Bella da dimenticare
  • Come il mare
  • A due passi dal cuore
  • Miezu core
  • D'istinto e di cuore
  • Maruzzella / Canzone appassiunata / Tammurriata nera / Nanà
  • Napule
  • Rossetto e caffè
  • Dicitencello Vuje
  • Ammore
