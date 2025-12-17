La scaletta del concerto di Sal Da Vinci- Stasera…che sera! su Canale 5: ospiti e canzoni

Stasera, martedì 17 dicembre, su Canale 5 va in onda il concerto Sal Da Vinci- Stasera…che sera. L'appuntamento è in prima serata dalle ore 21.20. L'evento musicale si è tenuto lo scorso 6 settembre a Napoli, in piazza del Plebiscito, e sarà riproposto per la prima volta al pubblico. Il cantante si racconterà attraverso i suoi più grandi successi, come Rossetto e Caffè e Napule. Sul palco saliranno diversi ospiti, da Stefano De Martino a Gigi D'Alessio e Serena Brancale. Ecco quale sarà la scaletta della serata.

La scaletta del concerto di Sal Da vinci su Canale 5

