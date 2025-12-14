Ascolti tv 13 dicembre: chi ha vinto tra Ballando e Il Volo tutti per uno, la sfida tra De Martino e Scotti

Gli ascolti tv di sabato 13 dicembre, tutti i dati Auditel. Chi ha vinto in prima serata tra la seconda semifinale di Ballando con le Stelle, in onda su Rai1, e Il Volo Tutti per Uno trasmesso su Canale 5. In access la consueta sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ascolti TV ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ieri sera, sabato 13 dicembre 2025, il palinsesto televisivo ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, film e serie tv. Su Rai1 la seconda semifinale di Ballando con le Stelle condotta da Milly Carlucci, che ha sfidato agli ascolti tv Il Volo Tutti per uno- Un viaggio nel tempo, il concerto evento di Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble in onda su Canale 5. Nella fascia dell'access prime time i consueti game show: Affari Tuoi su Rai 1 e La Ruota della Fortuna su Canale5. Ecco tutti i dati Auditel della serata.

Durante la seconda semifinale di Ballando con le Stelle, in prima serata su Rai1, nessuna coppia è stata eliminata. Tutti e 6 i concorrenti ancora in gara hanno avuto accesso alla finale, che si terrà il 20 dicembre. Al primo posto in classifica Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca con 77 punti. La diretta è stata seguita da 2.778.000 spettatori pari al 27.6% di share. Su Canale 5, in prima serata, spazio a Il Volo con Tutti per Uno: Viaggio nel tempo, la prima di tre serate evento trasmesse dalla location di Palazzo Te a Mantova (in replica). Tanti gli ospiti, come Fiorella Mannoia e Gigi D'Alessio, e la partecipazione straordinaria di Antonella Clerici. Lo spettacolo ha raggiunto 2.059.000 spettatori con uno share del 17.4%.

Chi ha vinto, invece, tra Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino e La ruota della fortuna con Gerry Scotti? A giocare al ‘gioco dei pacchi' ieri sera è stato Daniele dalla Liguria che ha vinto 75mila euro. La puntata è stata vista da 4.206.000 spettatori (23.4% di share), mentre La Ruota della Fortuna è arrivata a 5.013.000 spettatori e il 27.9% di share.