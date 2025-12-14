Ascolti tv 13 dicembre: chi ha vinto tra Ballando e Il Volo tutti per uno, la sfida tra De Martino e Scotti
Ieri sera, sabato 13 dicembre 2025, il palinsesto televisivo ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, film e serie tv. Su Rai1 la seconda semifinale di Ballando con le Stelle condotta da Milly Carlucci, che ha sfidato agli ascolti tv Il Volo Tutti per uno- Un viaggio nel tempo, il concerto evento di Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble in onda su Canale 5. Nella fascia dell'access prime time i consueti game show: Affari Tuoi su Rai 1 e La Ruota della Fortuna su Canale5. Ecco tutti i dati Auditel della serata.
Durante la seconda semifinale di Ballando con le Stelle, in prima serata su Rai1, nessuna coppia è stata eliminata. Tutti e 6 i concorrenti ancora in gara hanno avuto accesso alla finale, che si terrà il 20 dicembre. Al primo posto in classifica Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca con 77 punti. La diretta è stata seguita da 2.778.000 spettatori pari al 27.6% di share. Su Canale 5, in prima serata, spazio a Il Volo con Tutti per Uno: Viaggio nel tempo, la prima di tre serate evento trasmesse dalla location di Palazzo Te a Mantova (in replica). Tanti gli ospiti, come Fiorella Mannoia e Gigi D'Alessio, e la partecipazione straordinaria di Antonella Clerici. Lo spettacolo ha raggiunto 2.059.000 spettatori con uno share del 17.4%.
Chi ha vinto, invece, tra Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino e La ruota della fortuna con Gerry Scotti? A giocare al ‘gioco dei pacchi' ieri sera è stato Daniele dalla Liguria che ha vinto 75mila euro. La puntata è stata vista da 4.206.000 spettatori (23.4% di share), mentre La Ruota della Fortuna è arrivata a 5.013.000 spettatori e il 27.9% di share.