Il Concerto di Natale in tv: la scaletta di cantanti e ospiti con Federica Panicucci su Canale 5

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giovedì 25 dicembre 2025, in prima serata su Canale 5, va in onda la 33esima edizione del Concerto di Natale in Vaticano, dall'Auditorium della Conciliazione di Roma. La conduzione è affidata a Federica Panicucci. Artisti italiani e internazionali si esibiranno accompagnati dall'Orchestra Italiana del Cinema diretta dal Maestro Adriano Pennino. La serata diffonderà un messaggio di solidarietà e sarà volta a sostenere la raccolta fondi promossa da Mission Don Bosco, con l'obbiettivo di costruire una nuova scuola primaria in Repubblica del Congo.

La scaletta del concerto con Federica Panicucci su Canale 5

La 33esima edizione del Concerto di Natale, registrato dall'Auditorio della Conciliazione di Roma, regalerà agli spettatori una serata di Natale all'insegna della musica italiana e internazionale. L'appuntamento è in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21.20. Sul palco artisti come Riccardo Cocciante, Orietta Berti, Gigi D'Alessio. Di seguito la scaletta della serata, la cui regia è affidata a Roberto Cenci:

Orietta Berti

Michele Bravi

Clara

Riccardo Cocciante

Gigi D’Alessio

Sal Da Vinci

Serena Rossi

Davide Boosta Dileo

Piccolo Coro Le Dolci Note

Veneto Pipe Band

Orietta Berti durante la 33esima edizione del Concerto di Natale

Gli ospiti e il progetto di beneficenza con Missioni Don Bosco

Ad accompagnare i cantanti sul palco ci sarà l'Orchestra Italiana del Cinema diretta dal Maestro Adriano Pennino. Nel corso della serata si esibiranno anche diverti artisti internazionali, che hanno dimostrato una profonda sensibilità riguardo a temi sociali e di solidarietà, come la cantante spagnola Hevia, l'artista israeliana Noa, Kamrad dalla Germania, Stephanie Radu insieme ad Alin Stoica (Romania),Ilhna (Malta) e il Gruppo Gospel Marquinn Middleton & The Miracle Chorale. L'invito alla solidarietà sarà ancora una volta affidato a Missioni Don Bosco, con un'attenzione particolare a Pointe-Noire, in Repubblica del Congo, con un progetto per costruire una nuova scuola primaria.