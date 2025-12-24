La scaletta de Il Volo su Canale 5: le canzoni del concerto di Natale a Sofia

La sera della Vigilia di Natale, in prima serata su Canale 5, verrà trasmesso il concerto di Natale de Il Volo. L’evento vedrà protagonisti i tenori Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble e si terrà all’Arena 888 di Sofia, dove è stato registrato. Tra i brani alcune tradizionali natalizie e altri successi del trio.

La sera della Vigilia di Natale, in prima serata su Canale 5, sarà trasmesso l'evento Il Volo – Incanto di Natale. Protagonisti saranno i tenori Pietro Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble che si esibiranno sul palco dell'Arena 8888 di Sofia, pronti a regalare al pubblico Mediaset uno show emozionante all'insegna della musica e delle tradizioni natalizie. Il trio, accompagnato da orchestra e coro, si è esibito nella capitale bulgara lo scorso 28 novembre, per cui il concerto in onda in prima serata, non sarà in diretta, ma è una registrazione di una delle tappe della tournée.

La scaletta del concerto de Il Volo a Sofia

Un evento esclusivo e in prima serata, dedicato agli spettatori di Canale 5, Il Volo – Incanto di Natale, è stato pensato per donare un momento magico ed emozionante, all'insegna della condivisione e dell'amore per la musica, il tutto grazie al talento del trio di tenori che con la loro passione sono riusciti a conquistare milioni di fan in tutto il mondo. Anche il 2026, infatti, sarà un anno intenso per Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Pietro Barone, un anno dedicato ad un nuovo tour mondiale, che toccherà altre mete rispetto a quelle degli anni scorsi.

Intanto, il pubblico dell'Arena 8888 si Sofia, nella serata del 28 novembre, si è potuto emozionare all'ascolto di canzoni che rientrano nel repertorio del trio, quei brani che li hanno resi celebri in questi anni di brillante carriera come Grande Amore, Capolavoro, solo per citarne alcuni. Non mancano, ovviamente, brani della tradizione natalizia, capolavori che ad ogni festività sciolgono il cuore al solo ascoltarli, è il caso di Astro del Ciel, Silent Night, Bianco Natale e Feliz Navidad. Il concerto, ormai appuntamento nel palinsesto di Canale 5, è prodotto da Friends TV, realizzato con la collaborazione di Il Volo Srl da un'idea di Michele Torpedine e con la regia di Luigi Antonini.