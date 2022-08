La riconquista di Kabul da parte dei Talebani compie un anno: lo speciale su Sky Tg24 A un anno dalla riconquista di Kabul da parte dei talebani, uno speciale su Sky Tg24 ripercorre quello che è successo e le condizioni in cui versa ora la capitale afghana.

Il 15 agosto 2021 i talebani riconquistarono il potere in Afghanistan. È passato un anno da quel giorno nefasto per la democrazia nel paese mediorientale e Sky Tg24 costruisce uno speciale in onda sul canale all news proprio nel giorno della particolare ricorrenza. Lo speciale si chiama "Kabul l'anno dopo". L'appuntamento è per lunedì 15 agosto alle 19.15. Ospiti Stefano Pontecorvo, Claudio Graziano, Tommaso Claudi, Ettore Sequi e Ahmad Wali Massoud.

Lo speciale su Kabul

L'approfondimento di Sky Tg24 racconta le trasformazioni subite dal paese subito dopo il termine della missione statunitense e l'evacuazione di militari della Nato. Tra i contributi quello del corrispondente Gianluca Ales inviato speciale nella regione e le testimonianze di ospiti che hanno conosciuto e vissuto l’Afghanistan da vicino: l’ambasciatore Ettore Sequi (Segretario Generale della Farnesina), Tommaso Claudi (ex Console di Kabul), Stefano Pontecorvo (ex Rappresentante della NATO a Kabul), il generale Claudio Graziano (ex presidente del Comitato militare UE), Ahmad Wali Massoud (ex ambasciatore afghano a Londra).

Le interviste

In vista dell’appuntamento della ricorrenza, anche la programmazione di Sky TG24 si arricchisce di numerosi approfondimenti, servizi e interviste come a chi è riuscito a scappare dal paese e ha ottenuto lo status di rifugiato in Italia, in Europa e negli Usa, per sentire le voci e le testimonianze degli afghani costretti ad osservare, impotenti, la crisi umanitaria e l’involuzione socioculturale in cui è sprofondata Kabul dalla presa dei talebani e dalla fondazione del secondo emirato islamico, ormai saldamente al governo dal 15 agosto 2021.

Il 3 maggio 2022, Fanpage.it aveva intervistato Najeeb Farzad, poeta e scrittore perseguitato dai talebani e riuscito a fuggire e trovare riparo in Italia, a Pomigliano d'Arco. Ai nostri microfoni, Farzad aveva raccontato: "Avevamo costruito una Kabul inclusiva, ora tutto è andato distrutto".