La rabbia di Edoardo Sanson, ex fidanzato di Anita Olivieri: "Io cornuto. Mi rivedrà in cartolina" Pubblicato alcune chat di Edoardo Sanson, ex fidanzato di Anita Oliveri. L'uomo è apparso contrariato dalla decisione della ex concorrente del Grande Fratello di vivere la sua storia d'amore con Alessio Falsone e lo ha palesato apertamente.

A cura di Stefania Rocco

Edoardo Sanson non ha gradito la decisione della ex fidanzata Anita Olivieri di vivere alla luce del sole la sua storia d’amore con Alessio Falsone nella Casa del Grande Fratello. Lo rendono noto Deianira Marzano e Alessandro Rosica che hanno pubblicato alcune delle più recenti chat di Sanson, impegnato a commentare quanto accaduto con la ex compagna e quanto accadrà in futuro.

La risposta di Edoardo Sanson a una fan

Nel primo caso, Edoardo ha risposto alla domanda di una fan che aveva commentato una sua Instagram story. Un commento ironico ma che lascia trapelare la delusione per quanto accaduto. “Nella bio hai scritto che sei un ballerino”, aveva scritto l’utente. Immediata la replica del giovane rampollo della famiglia Sanson: “Ho messo ballerino perché cornuto non c’era”. Il secondo messaggio è quello che Edoardo ha invitato invece al noto “investigatore social” Rosica cui, commentando quanto accaduto al Gf, ha scritto: “Anita mi rivedrà in cartolina”. È evidente, quindi, che l’uomo non abbia alcuna intenzione di avere un confronto con la ex compagna, né di chiarire i passaggi più controversi delle ultime tre settimane.

Anita Olivieri desidera un chiarimento con Edoardo Sanson

Contrariamente a Edoardo, Anita ha espresso il desiderio di avere un chiarimento con l’ex compagno. La giovane ha deciso di dare seguito alla relazione con Falsone del quale si è riscoperta inaspettatamente innamorata. È decisa, però, a spiegare all’ex compagno le motivazioni che l’hanno spinta a interrompere in maniera tanto brusca e inaspettata la loro storia, come dichiarato nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda: “Mi sembra il minimo vedere Edoardo, quello che è successo non lo avrei mai pensato. Lo devo vedere per parlare di tante cose, spiegargli, stare con lui perché so che sta soffrendo”.