video suggerito

La prima puntata del 2025 di Amici in onda il 7 gennaio: ecco le nuove puntate quando si registrano Dopo l’Epifania, torna l’appuntamento con la scuola di Maria De Filippi. Ecco tutte le date del daily e l’inizio del serale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Passata l'Epifania, che tutte le feste porta via, ritorna l'appuntamento con Amici di Maria De Filippi. Il daytime del programma di Canale 5 riparte martedì 7 gennaio, subito dopo la messa in onda di Uomini e Donne. Ci sarà quindi la consueta striscia quotidiana che seguirà la vita degli allievi nella scuola. Le nuove puntate, invece, non sono state ancora registrate. È stato annunciato quando riprenderà la prima registrazione dell'anno.

Ecco quando si registra Amici 24

La prima registrazione dell’anno di Amici 24 si terrà giovedì 9 gennaio. C'è grande attesa per il ritorno delle puntate della domenica, con la produzione che non esclude l'ingresso di nuovi talent all'interno del programma. Il prossimo episodio, dunque, andrà in onda domenica 12 gennaio alle ore 14. Manca sempre meno all'avvicinamento della fase serale del programma.

Quando andrà in onda il primo serale di Amici 24

Mentre il daily continua a conquistare ottimi ascolti, rappresentando un punto di forza abbastanza palese – pensiamo a una media di circa 3 milioni netti di spettatori e uno share che si aggira intorno al 23% – c'è grande attesa per conoscere le date del primo serale della nuova edizione di Amici. Lo scorso anno, la fase serale è cominciata il 23 marzo ed è terminata il 18 maggio 2024 per un totale di 9 serali e 2 speciali. Quest'anno, la fase serale dovrebbe cominciare sabato 22 marzo e terminare sabato 17 maggio. Anche quest'anno, c'è da aspettarsi ascolti certamente positivi.

La ripresa del programma dopo la pausa festiva rappresenta quindi un momento molto atteso sia per i fan più affezionati che per gli stessi allievi, pronti a riprendere il loro percorso di formazione e a competere per conquistare un posto nella fase serale del programma, tradizionalmente considerata il trampolino di lancio per una carriera nel mondo dello spettacolo.