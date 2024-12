Quando va in onda l’ultima puntata di Amici 2024 e quando ritorna dopo lo stop natalizio

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Questa domenica 22 dicembre 2024 andrà in onda l'ultima puntata del pomeridiano domenicale di Amici del 2024. In occasione delle festività natalizie, il talent show di Maria De Filippi si fermerà per circa due settimane, non solo con i pomeridiani della domenica, anche con i daytime settimanali. L'appuntamento con il talent, con i giovani allievi in corsa verso il Serale e con gli insegnanti Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Emanuel Lo e Deborah Lettieri, tornerà a gennaio.

Quando va in onda l'ultima puntata della domenica

Domenica 22 dicembre 2024 è l'ultima puntata del 2024 di Amici di Maria De Filippi. I giovani allievi si sfideranno al centro dello studio per dimostrare il loro talento agli insegnanti prima di fermarsi per le festività. In occasione di Natale, Capodanno e l'Epifania, il programma si ferma per lasciare spazio alla programmazione natalizia di Mediaset. Lunedì 23 dicembre, infatti, inizieranno le trasmissioni dei film a tema come La magia del Natale, Il dono più grande, Un Natale da Corgi, e tanti altri.

Stop anche per il daytime di Amici 2024

A fermarsi non è soltanto il pomeridiano della domenica, lo stop vale anche per i daytime settimanali. A partire da lunedì 23 dicembre 2024 non andrà in onda, nel tradizionale appuntamento delle 16.07 su Canale5, la puntata dalla durata di 45minuti circa di Amici. Al suo posto film natalizi e altri programmi a tema natale.

Quando riprende il programma di Maria De Filippi a gennaio 2025

Il programma dovrebbe ripartire con le tradizionali messe in onda del daytime e del pomeridiano domenicale a partire da martedì 7 gennaio, dopo l'Epifania. I giovani, dopo le festività, torneranno a sfidarsi e a proteggere il loro banco. Non c'è ancora una data per il Serale ma i giovani concorrenti dovranno attendere ancora qualche mese prima di poter esibirsi sul palco del talent, in prima serata su Canale5.