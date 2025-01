video suggerito

Anticipazioni Amici 24, puntata del 26 gennaio: una maglia sospesa e il caso delle pulizie in Casetta Le anticipazioni della puntata di domenica 26 gennaio di Amici 24 diffuse da SuperGuida Tv. Oltre al consueto esito delle sfide, una maglia sarà sospesa e si affronterà la questione della pulizie in Casetta. Ecco gli ospiti e tutto quello che succederà.

A cura di Elisabetta Murina

È stata registrata la prossima puntata di Amici 24, in onda domenica 26 gennaio dalle ore 14 su Canale 5. Come ogni settimana, gli allievi di canto e di ballo si esibiranno in studio davanti a professori e giudici esterni. Stando alle anticipazioni diffuse da SuperGuida Tv, ci sarà una maglia sospesa per una ballerina e verrà affrontata la questione delle pulizie in Casetta. Ecco cosa succederà in puntata e chi saranno gli ospiti. Attenzione spoiler.

Cosa succederà nella puntata del 26 gennaio: le anticipazioni di Amici

Stando alle anticipazioni diffuse da SuperGuida Tv, nella puntata del 26 gennaio di Amici Antonia si classificherà prima nella gara di canto dopo essersi esibita con il brano Le ore piccole. Al secondo posto Jacopo Sol e al terzo Chiamamifaro. Ultimo classificato Niccolò, che la prossima puntata dovrà affrontare una sfida. Per quanto riguarda il ballo, al primo posto in classifica Chiara grazie a un passo a due sensuale con Sebastian, mentre all'ultimo Giorgia. Anche la ballerina sarà in sfida. Nessun allievo sarà eliminato, ma Deborah Lettieri sospenderà la maglia di Francesca: la sua esecuzione del compito datole dalla maestra Celentano sarà insufficiente per entrambe le insegnanti. Spazio poi a una lunga discussione sulle pulizie in Casetta, con la visione di un filmato. I ragazzi la lasciano quotidianamente sporca e decidono di riordinarla solo in vista della puntata.

Gli ospiti della puntata di domenica 26 gennaio

Stando alle anticipazioni diffuse da TvBlog, gli ospiti musicali in studio nella puntata del 26 gennaio saranno il duo Benji e Fede. A giudicare la gara di canto ci saranno invece Fred De Palma ed Enrico Nigiotti. Quest'ultimo, in passato, è stato un concorrente di Amici. I ballerini invece saranno giudicati dal coreografo Fabrizio Mainini.