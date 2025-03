video suggerito

La partita di Deborah ad Affari Tuoi parte malissimo, ma accetta 20mila euro e si salva dai 100 del suo pacco La partita di Deborah della Basilicata ad Affari Tuoi parte malissimo, ma poi si riprende. La concorrente accetta l'offerta del dottore e fa bene, il pacco che aveva cambiato conteneva solo 100 euro.

A cura di Ilaria Costabile

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di giovedì 13 marzo è Deborah, aspirante magistrato, proveniente dalla Basilicata: "Studio, sono un aspirante magistrato e sono fidanzata con Carmine, campano come te" racconta la concorrente a Stefano De Martino. È accompagnata dalla sorella Angelica, laureata in sociologia e criminologia, che studia per diventare un assistente sociale. "Lo sapete che le sorelle mettono in crisi il dottore?" dice scherzando il conduttore. La partita, però, inizia.

La partita parte col piede sbagliato

Il primo dei sei consueti tiri che aprono la partita, porta Deborah da Lucia che ha un pacco da 75mila euro, a seguire il Veneto che porta via 200mila euro. La pacchista lucana, sconcertata, lascia chiamare la sorella che però chiama un pacco da 100mila euro. È arrivato il momento di incitare le due sorelle a trovare un pacco blu e ci pensa il pubblico con De Martino e il suo richiamo alla meditazione, il pacco che chiamano è quello della Puglia che contiene un euro. Il prossimo tiro va in Toscana e vanno via 200 euro. La meditazione continua in cerca di altri pacchi blu e Deborah chiama la Lombardia, con un pacco da 50 euro. "Signori la cloche funziona" scherza il conduttore che l'ha usata per attirare giusti.

Le sorelle accettano il cambio

La telefonata del dottore arriva puntuale e offre alle due sorelle un cambio. Angelica non è convinta di voler accettare il cambio perché sono in una situazione di parità numerica tra pacchi rossi e pacchi blu, Deborah si fa convincere e quindi le toccano tre tiri. Le due sorelle chiamano il Lazio con un pacco da 15mila euro, il prossimo pacco chiamato è quello della Sicilia, che contiene il pane di Matera. Deborah: "Chiamo il compleanno di mia nonna che non c'è più" e chiama il numero 20 che contiene zero euro. È arrivato il momento del Dottore, che offre 24mila euro: "È una bella offerta, il tabellone non è proprio dalla nostra parte, ma ci sono ancora delle cifre che superano questa offerta" dice la pacchista che chiama il 18 della Valle d'Aosta che porta via 500 euro. Il prossimo tiro è per l'Umbria che elimina dal tabellone i 30mila euro. Ultimo tiro della tripletta è quello per le Marche che portano via 75 euro. Il dottore non demorde e chiede nuovamente il cambio, che le sorelle accettano e si dirigono verso il numero 13. Decidono di aprire il pacco che avevano pescato, che è finito nelle mani della Campania ed esultano perché all'interno c'erano solo 20 euro.

Gli aneddoti dei Deborah legati ai numeri

Il Dottore chiede alle sorelle quanto vorrebbero per chiudere la partita e Deborah propone 150mila, la metà del primo premio sul tabellone, riceve però un'offerta da 24mila che rifiuta "Me la voglio ancora giocare". La pacchista lucana deve fare un solo tiro e si dirige verso il Trentino Alto Adige che solitamente becca pacchi dal contenuto piuttosto alto, ma stavolta ci sono 5mila euro. Arriva una nuova chiamata del Dottore che offre un cambio, ma le sorelle rifiutano con prontezza. Deborah spiega che in gioco ci sono alcuni numeri a cui è legata:

Il 2 è importante, perché mi piace credere che se siamo qui è per mia nonna, che è scomparsa un paio di mesi fa, nata il 22 novembre, quindi il 2 è il suo numero in toto, magari ci porta fortuna. Poi il 3 è legato ad un episodio, in uno dei tanti viaggi per venire qua, ho incontrato una suora, abbiamo parlato tanto durante il viaggio, ma lei non sapeva nulla della mia partecipazione, ci salutiamo e lei mi dice ricordati una cosa, facendo il segno del tre, devi essere bella, brava e buona.

Gli ultimi tiri di Deborah e l'offerta finale

Decidono di chiamare il numero 3 e vanno via 20mila euro. Il dottore si gioca le sue mosse a carte e Deborah pesca il cambio che, però, rifiuta. Gli toccano due tiri. Chiamano il 16 della Liguria, giorno del compleanno del nonno, il pacco contiene 300mila euro. La chiamata successiva è per il numero 2 dell'Emilia Romagna che porta via dieci euro. Il dottore chiama e offre 10mila euro, cifra che c'è anche sul tabellone. Deborah non demorde e porta avanti la sua partita rifiutando l'offerta. Chiamano il numero 9, la new entry, che è il compleanno di Angelica e ci sono 10mila euro. Ora restano un rosso e un blu: "Uno di quei finali che piacciono tanto al dottore" dice De Martino. Il dottore offre 20mila euro alle due sorelle, poco meno della metà dei 50mila che sono ancora in gara, contro i cento euro rimasti. Deborah pensa:

Io credo in questo numero, è il numero di mamma, nata il 13 agosto, il mio ragazzo è nato il 13 agosto, poi lei l'ha sognato. Non lo so, non so se voglio accollarmi questo rischio, sono una tipa che rischia, ma entro i limiti del consentito. Io accetterei, lei no. I miei genitori mi direbbero di accettare, e io per evitare di andare a casa senza nulla, accetto l'offerta.

Stefano De Martino è convinto che nel pacco di Deborah ci siano 50mila euro e dopo aver sbirciato il pacco rimasto in gara, si posiziona al centro dello studio e dice: "Sbagliando, sbagliando a volte ci si azzecca, ma devo aspettare ancora un po‘". Nel pacco della pacchista lucana, infatti, c'erano solo 100 euro, quindi accettare è stata la scelta giusta.