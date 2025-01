video suggerito

La madre tradisce il padre con l'amico di famiglia, il figlio: "Io vi vedo e sento un pugnale dentro" La storia di Katia che chiede perdono a suo figlio Denny dopo essere andata via con l'amico di famiglia. Il figlio attacca: "Mia madre ha fatto dei disastri. Poteva nascondere tutto per altri due, tre mesi, magari avvisarmi che voleva lasciare papà".

A C'è posta per te, un'altra storia che riguarda genitori e figli. Questa volta è una madre, Katia, che chiede l'aiuto di Maria De Filippi per riconquistare suo figlio. Quando lei decide di lasciare suo padre e fidanzarsi con un altro, Denny volta le spalle definitivamente a sua madre. La cosa che ha peggiorato tutto è il fatto che lei ha scelto di fidanzarsi con uno degli amici di famiglia più stretti, Donato. Denny è inamovibile: "Io vedo loro e vedo un pugnale dentro".

Le lacrime della madre

Katia cerca di coinvolgere subito Denny parlando in lacrime e sperando nel suo perdono: "Sei indifferente a tua mamma, io sono in lacrime. Io ho sofferto e soffro, io piango ogni giorno. Sono qua per chiederti scusa. Ritorniamo a essere mamma e figlia, non chiedo molto. Tu ti fai la vita tua, io voglio solo che ritorniamo a essere mamma e figlio". Anche Donato ha provato a spiegarsi: "Sono qui per chiederti scusa e per averti provocato questo dolore mettendomi con tua madre, scusa per aver tradito la fiducia che avevi riposto in me. Nel corso degli anni, vedrai che quando arriva l'amore, quello vero e sincero, è come un uragano. Travolge tutto. Noi ci amiamo. E tu le manchi. Tu sei la base di lei, lei non può fare a meno di te. Io non voglio che tu abbia un rapporto con me, ma ti chiedo con il cuore in mano di farla felice".

La versione del figlio

"Io vedo loro e vedo un pugnale dentro". Denny: "Da dove vogliamo iniziare? Da quando mi ha detto: buona vita? Quando uscivo da scuola, io andavo a mangiare da mia zia che è la mia vera mamma. Lui, invece, mi ha cresciuto". Tra le cose che più gli hanno fatto male, il fatto che la madre non si è presentata al suo diciottesimo compleanno e non è andata in ospedale dopo un incidente, ma la madre ha cercato di fargli capire che gli avevano detto di non telefonare e non farsi vedere per non peggiorare la situazione. Maria De Filippi prova a mitigare: "Perché allora sei qua?". Denny dice: "Perché per me non sono più niente e lo devono sapere e poi sto qua perché volevo conoscerti". E ancora: "Mia madre ha fatto dei disastri. Poteva nascondere tutto per altri due, tre mesi, magari prima mi diceva che si stava separando e non invece che l'aveva tradito con un suo amico e un mio amico". "Io sono tua madre! Apri la busta, ci diamo la mano e basta". Il figlio dà conto alla madre del tentativo ma decide di non aprire la busta.