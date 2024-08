video suggerito

La Lotteria Italia 2025 abbinata ad Affari Tuoi, Stefano De Martino condurrà lo speciale dell'Epifania Anche quest'anno la Lotteria Italia è stata abbinata ad Affari Tuoi, con la serata speciale del 6 gennaio condotta da Stefano De Martino. La prima serata si scontrerà con la finale di Supercoppa italiana, che si terrà in Arabia Saudita.

A cura di Ilaria Costabile

La nuova stagione televisiva non è ancora iniziata e già ci sono conferme sulla gestione di alcuni eventi, ormai diventati appuntamenti imprescindibili, che ci saranno in Rai nei prossimi mesi. Uno fra tutti, la Lotteria Italia, che negli anni è stata abbinata a diversi programmi e che, anche quest'anno, come il precedente, sarà legata ad Affari Tuoi, ciò significa che nel programma di Rai1 ci sarà sia l'estrazione quotidiana che il consueto speciale dell'Epifania.

Stefano De Martino condurrà la serata dell'Epifania legata alla Lotteria

Non solo l'appuntamento quotidiano nell'access prime time per il conduttore, una vera e propria sfida per Stefano De Martino che, finora, non si era mai cimentato nella conduzione quotidiana, ma era sempre stato al timone di trasmissioni in prima o in seconda serata, come l'esperienza di Stasera tutto è possibile e di Bar Stella. Ed è così che il conduttore, con l'associazione tra Lotteria Italia e Affari Tuoi, condurrà anche la serata speciale dell'Epifania, un appuntamento ormai fisso per gli italiani che tentano la fortuna, sperando di aver acquistato uno dei biglietti vincenti e portare a casa qualche soldo in più. Lo speciale è già previsto che si scontrerà con un evento sportivo importante e che, quindi, potrebbe attirare non poco pubblico, ovvero la finale di Supercoppa italiana che si giocherà in Arabia Saudita.

Affari Tuoi partirà a settembre

La sfida con il match sarà piuttosto ardua, ma se per Sanremo è stato possibile far slittare la settimana dedicata al Festival, proprio a causa della concorrenza della Coppa Italia, per l'appuntamento con la Lotteria Italia non sarà possibile adottare lo stesso escamotage. Nel frattempo, Stefano De Martino si prepara alla conduzione del game show più amato dagli italiani. Il promo è stato già diffuso in Rai, si aspetta solo settembre per testare la bravura del nome più gettonato del servizio pubblico.