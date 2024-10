video suggerito

"In Abruzzo c'è il Lupo marsicano", ma quello è l'orso: la reazione di De Martino La partita di Concettino e Adele passa in secondo piano perché a rubare la scena nella puntata di Affari Tuoi di domenica 27 ottobre è la gaffe di Pierluigi Lupo che parla di "lupo marsicano". Ma non esiste.

"Io dopo questa figuraccia me ne andrei". È stata la reazione di Stefano De Martino a una gaffe colossale di Pierluigi Lupo, ormai diventato uno dei co-protagonisti di Affari Tuoi. Il conduttore radiofonico seduto tra il pubblico, dispensa sempre consigli preziosi ai giocatori, ma questa volta ha fatto una brutta gaffe. Parlando con il corrente dell'Abruzzo, ha parlato di "Lupo marsicano", ma il concorrente lo corregge subito: "In Abruzzo, c'è l'Orso marsicano, non il lupo". E allora Stefano De Martino è impietoso: "Dopo questa figuraccia me ne andrei".

Che cosa ha vinto Concettino dall'Abruzzo

Nella puntata di domenica 27 settembre, ad Affari Tuoi gioca Concettino da Popoli Terme, per la regione Abruzzo. Concettino gioca con la moglie Adele, che racconta di aver conosciuto "più volte" perché quando non erano fidanzati, lui non ricordava che gli amici gliel'avevano già presentata. Stefano De Martino scherza: "Te la presento di nuovo". E la partita può cominciare.

Concettino e Adele amano andare in moto e decidono di scegliere i pacchi come se fosse un viaggio per l'Italia. Ma è un viaggio molto caro perché quando chiama il Piemonte vengono fuori 200mila euro. Quando chiama la Puglia, vanno via 100mila euro. La reazione di Concettino: "Abbiamo capito che mò sceglie lei". Vanno via anche 30mila euro. Il Dottore offre 20mila euro per cominciare. Concettino:

Diciamo sempre le stesse cose, ma un conto è vederli da lì e un conto è averli in mano. Abbiamo avuto qualche problema, ma possiamo sistemare. Ringraziamo, rifiutiamo e andiamo avanti.

La coppia vince solo 200 euro

La partita, purtroppo, va male a dispetto della grande simpatia della coppia. Le offerte galleggiano mai oltre i 20mila, anche perché i pacchi blu sono sempre in maggioranza rispetto ai rossi. Fino alla fine, quando le speranze della coppia restano appese al lumicino con i 10 e i 20mila euro. La coppia gioca fino alla fine con gli ultimi due pacchi: o 200 euro o 20mila euro. Il Dottore offre, comprensibilmente, il cambio. La coppia accetta. E fa male. Dentro ci sono solo 200 euro. Una puntata che non esiste, proprio come il "Lupo marsicano".