La finale dell’Isola dei Famosi 2022 conquista anche quest’anno gli ascolti tv La finale dell’Isola dei Famosi conquista gli ascolti tv della serata di lunedì 27 giugno, anche se rispetto allo scorso anno il numero di telespettatori è stato significativamente inferiore.

A cura di Ilaria Costabile

La serata di lunedì 27 giugno ha visto concludersi vari programmi tv in vista della stagione estiva. Dopo un prolungamento di ben cinque settimane, è giunta al termine anche l'Isola dei Famosi, condotta per il secondo anno consecutivo da Ilary Blasi. Questa edizione, la più lunga della storia, ha visto trionfare Nicolas Vaporidis, ma rispetto all'anno scorso, dove il risultato in termini di share era leggermente più basso, il numero di telespettatori che hanno seguito la puntata era significativamente più alto, con quasi un milione in più rispetto alla puntata conclusiva del 2022. Ultimo appuntamento anche per Report che rispetto ai lunedì precedenti, ha avuto un calo di interesse da parte del pubblico, dopo un'annata piuttosto soddisfacente con picchi di share oltre il 9%.

Ascolti lunedì 27 giugno 2022

Nella serata di ieri, lunedì 27 giugno 2022, su Rai1 il film con Julia Roberts, Ben is back ha catturato l'attenzione di 2.144.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Canale 5 la finale de L’Isola dei Famosi è stata vista da 2.575.000 spettatori arrivando al 23.3% di share, un risultato che si avvicina a quello dello scorso anno, dove però gli spettatori erano in numero superiore rispetto ai risultati di quest'anno. Su Rai2 9-1-1 ha segnato 953.000 spettatori arrivando al 5.6% di share e 9-1-1 Lone Star invece 880.000 spettatori con il 5.6% di share. Su Italia 1 Chicago P.D. è stato la scelta di 1.001.000 spettatori con il 6.6% di share. Su Rai3 l'ultima puntata di Report ha registrato 1.365.000 spettatori guadagnando uno share dell’8.5%. Su Rete4 Quarta Repubblica è stato visto da 648.000 spettatori arrivando al 5.2% di share. Su La7 Yellowstone ha registrato 289.000 spettatori con uno share del 2.2%. Su TV8 Gomorra – La Serie ha raggiunto il 2.1% con 300.000 spettatori mentre sul Nove Viva l’Italia ha raccolto davanti al video 404.000 spettatori con il 2.7 % di share.