La famiglia di Sophie Codegoni al GFVip: dopo i genitori, stasera incontra il fratello Riccardo Sophie Codegoni sta per incontrare il fratellino Riccardo. Dopo 5 mesi lontani, l’ex gieffina di Uomini e Donne che durante il suo percorso ha già ricevuto la sorpresa da parte di entrambi i genitori, potrà finalmente ricongiungersi con il fratello minore.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sophie Codegoni è l'ex tronista di Uomini e Donne protagonista del Grande Fratello Vip 2022. Nella casa dall'inizio di questa edizione, la 19enne ha ricevuto la visita da parte del padre Stefano Codegoni e della madre Valeria Pasciuti nel corso della sua avventura a Cinecittà. Questa sera, nella puntata in onda eccezionalmente giovedì 17 febbraio, Sophie incontrerà finalmente anche suo fratello Riccardo, più piccolo di lei di otto anni.

Chi è Riccardo, il fratello di Sophie Codegoni stasera al GF Vip

Riccardo è il fratellino minore di Sophie Codegoni, nato da una relazione che la mamma Valeria Pasciuti ha intrapreso in seguito alla separazione da Stefano Codegoni. Il ragazzino, nato quando Sophie aveva circa 8 anni, ha un rapporto molto stretto con la gieffina, che lo considera come un figlio. "Mio fratello Riccardo di 8 anni è il mio bambino, è come un figlio per me, è la cosa che mi mancherà di più", aveva raccontato Sophie poco prima di entrare nella casa. "Ho dovuto tenerglielo nascosto per un mese perché ha la lingua lunga, ma sarà contentissimo". Di Riccardo l'ex tronista aveva già parlato durante la sua partecipazione a Uomini e Donne, quando in un'intervista dichiarò che la sua lontananza aveva fatto ingelosire il fratellino. Stasera finalmente, dopo 5 mesi lontani, Sophie e Riccardo avranno modo di rivedersi, perché il piccolo entrerà nella casa a farle una dolce sorpresa.

(Sophie Codegoni e il fratello Riccardo, foto Instagram).

Chi sono i genitori di Sophie Codegoni, la madre Valeria Pasciuti e il padre Stefano

Sophie Codegoni è nata dall’amore di Valeria Pasciuti e Stefano Codegoni, ormai separati da molto tempo, da quando la figlia aveva 3 anni. Mamma Valeria, il cui profilo Instagram è @valeria_pasciuti, è originaria di Tradate, in provincia di Varese, dove vive e lavora presso lo studio dentistico di famiglia. Il padre Stefano invece, che su Instagram è @stefano_codegoni, ha 47 anni e gestisce un noto locale di Corso Como a Milano. Da 13 anni è fidanzato con Man Lo Zhang, ex concorrente del Grande Fratello nell’edizione del 2006, mentre Valeria Pasciuti sembra non si sia sentimentalmente legata a qualcuno. Dopo una serie di brutte esperienze e abusi da parte di un suo compagno, la donna ha raccontato di aver perso fiducia negli uomini. Nonostante il divorzio, i genitori di Sophie conservano un buon rapporto ed entrambi sono intervenuti in diverse occasioni per supportare e prendere le difese della figlia.