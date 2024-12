video suggerito

La Corrida come Belve, Amadeus discute con un concorrente: "Facciamo come Fagnani e Mammucari?" Durante l'ultima puntata de La Corrida il botta e risposta tra Amadeus e un concorrente che ha fatto eco a quello avvenuto a Belve tra Francesca Fagnani e Teo Mammucari.

Nell'ultima puntata de La Corrida in onda mercoledì 11 dicembre lo scambio di battute tra Amadeus e uno dei concorrenti ha ricordato il botta e risposta tra Francesca Fagnani e Teo Mammucari negli studi di Belve. È così che lo scontro tra la conduttrice e il suo ospite continua a far discutere, passando dalla Rai e approdando sul Nove, dove si trasforma in un simpatico siparietto.

Amadeus: "Anche io dò sempre del lei. Facciamo come Fagnani e Mammucari?"

Nel presentare il concorrente Paolo durante l'ultima puntata de La Corrida, Amadeus si rivolge con tono formale. "Non signore, solo Paolo" lo corregge il dilettante allo sbaraglio. Il conduttore, però, insiste: "Signor Paolo, io dò sempre del lei in trasmissione". La replica di Paolo: "Mi sento più anziano se mi dà del lei, mi dia del tu". Amadeus, a quel punto, coglie l'occasione per riprendere uno degli argomenti più discussi della settimana: lo scontro tra la conduttrice di Belve e Teo Mammucari a Belve. Il riferimento non è affatto velato: "Mi dia del lei, mi dia del tu.. Che facciamo come la Fagnani e Mammucari?"

Francesca Fagnani e Teo Mammucari nella puntata di Belve in onda martedì 10 dicembre

Da quando è andata in onda la puntata di Belve martedì 1o dicembre, lo scambio tra Fagnani e Mammucari continua a infiammare il dibattito. L'intervista, durata solo 19 minuti, è andata in onda nonostante l'ospite abbia abbandonato la trasmissione. Fin dalle prime battute l'assenza di chimica tra i due era palese, con il comico che è apparso alterato proprio perché la padrona di casa si rivolgeva a lui dandogli del "lei". "Non mi stai facendo un ritratto, mi stai facendo domande a raffica poi con il montaggio mi fai passare in un certo modo. Perché sei venuta nel camerino tutta carina, e poi qua mi dai del lei?" aveva chiesto Mammucari. Inutile la spiegazione della giornalista: "Faccio sempre così, è il format".