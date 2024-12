Perché l’intervista di Teo Mammucari a Belve è andata in onda: la liberatoria firmata e i soldi a cui ha fatto riferimento

video suggerito

L'intervista di Teo Mammucari a Belve di martedì 10 dicembre è andata comunque in onda nonostante lo scontro verbale con Francesca Fagnani perché il conduttore ha firmato la liberatoria e ne ha accettato le condizioni. Ad essa è anche vincolato il cachet previsto per gli ospiti, per questo a più riprese ha precisato "Non sono qui per i soldi".

La reazione di Mammucari alle domande di Francesca Fagnani

Sin dalle prime battute, Teo Mammucari si è mostrato inconsapevole del format al quale aveva richiesto di partecipare: "Sei brava, sei intelligente, ti seguo e ho detto ‘mi piacerebbe andarci'. Poi però ho capito che gli argomenti sono molto seri, tu mi dai del lei, non sto a mio agio", ha puntualizzato. "Sono tutte stronzate, facciamo due ore così? Io non sono Flavia Vento", ha successivamente replicato all'ennesima domanda che non gli è andata a genio, nei 19 minuti totali dell'intervista integrale andata in onda su Rai2. Irritato, dalla situazione e dal "trattamento ricevuto", ha lasciato lo studio di Belve nel bel mezzo dell'intervista ribadendo a più riprese di non “sentirsi a suo agio".

L'abbandono dello studio: "Non ce l'hai fatta tu, mica io"

"Non mi stai facendo parlare di me, mi stai martellando, poi monti tutto e mi sfondi. Pensavo fosse un programma più scorrevole, simpatico" e ancora, mentre abbandonava lo studio: "Preferisco la Francesca dietro le quinte, quella che mi ha mandato i messaggi su whatsapp in maniera simpatica e che mi ha parlato al telefono in maniera simpatica. Non ce l'ho fatta io? Non ce l'hai fatta tu". Quando era ormai dietro le quinte è partito anche un vaffan**lo che ha spinto il pubblico ad applaudire in supporto della conduttrice.

Lo sfogo su Instagram e gli audio Whatsapp, poi rimossi

Un'ora dopo la messa in onda dello spiacevole confronto, Mammucari ha affidato al suo profilo IG il suo sfogo: “Nella vita di tutti i giorni è una persona dolcissima.. il suo personaggio è costruito…dunque non serve offenderla. Chi mi scrive male di lei..vi blocco..è una persona vera. Punto”. Contestualmente, aveva pubblicato anche un video in cui faceva ascoltare gli audio whatsapp inviatigli da Francesca Fagnani, per poi decidere di rimuovere il materiale poco dopo. Se non fosse che gli utenti lo avevano già registrato e caricato sulle varie piattaforme social, come Instagram e Tik Tok.

La prima intervista rilasciata in radio: "Volevo proteggere la mia famiglia"

Stamattina invece ha preferito parlare in radio con RTL: "Avevo paura che, nonostante l’accordo, l’argomento delicato della famiglia potesse essere sollevato, e per me quella sarebbe stata una situazione emotivamente difficile […] Sono consapevole che, da un punto di vista professionale, avrei dovuto gestire la situazione diversamente. Ma sono prima di tutto una persona con le sue fragilità e, in quel contesto, ho sentito di dover proteggere la mia privacy e difendere la mia famiglia. Ho sbagliato nel scegliere quel momento per partecipare a quel programma, ma ho cercato di fare ciò che mi sembrava giusto, nonostante le difficoltà".