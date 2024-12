Teo Mammucari dopo Belve posta i messaggi vocali di Francesca Fagnani: “Personaggio costruito”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Dopo la messa in onda della registrazione della sua intervista a Belve – andata in onda in versione integrale e senza tagli, compresa la parte in cui il conduttore lascia lo studio – Teo Mammucari ha deciso di postare sul suo profilo Instagram i messaggi vocali ricevuti da Francesca Fagnani prima del loro incontro nello studio del format di Rai2. “Nella vita di tutti i giorni è una persona dolcissima.. il suo personaggio è costruito..dunque non serve offenderla. Chi mi scrive male di lei..vi blocco..è una persona vera. Punto”, ha scritto Mammucari nella didascalia del post.

Che cosa è accaduto a Belve tra Teo Mammucari e Francesca Fagnani

L’intervista di Teo Mammucari a Belve è durata solo una manciata di minuti e si è interrotta quando l’uomo ha deciso di abbandonare lo studio.A infastidire Mammucari, probabilmente, è stata la precisazione di Fagnani rispetto al fatto che fosse stato lui a proporsi per un’intervista e non la trasmissione a contattarlo. A partire da quel momento, il dialogo tra i due è proseguito in un crescendo di tensione fino alla decisione di Teo di abbandonare lo studio. “Non mi sento a mio agio”, ha dichiarato prima di andarsene infastidito.

Lo scontro con Francesca Fagnani e la messa in onda dell’intervista integrale

Prima di andare via, Mammucari aveva manifestato una certa preoccupazione a proposito del fatto che Fagnani potesse mandare in onda quanto accaduto in studio operando una serie di tagli che – temeva Mammucari – avrebbero modificato il senso della breve intervista. Perno evitare ogni tipo di accusa, la giornalista ha scelto quindi di trasmettere in versione integrale e senza tagli in post produzione tutto il girato dell’intervista. A circa un’ora dalla messa in onda di quel momento di confronto spiacevole, Mammucari ha reagito postando sul suo profilo Instagram i messaggi vocali ricevuti da Fagnani.