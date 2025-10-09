La confessione di Rasha su Omer al GF: “È così uomo, mi fa impazzire. Il fatto che sia chiuso non mi spaventa”

Sono passati pochi giorni dall’inizio del Grande Fratello 2025 e sui social già impazzano le prime ship. Una di queste è quella tra Rasha Younes e Omer Elomari, che potrebbe presto trasformarsi in realtà. Le parole della 32enne: “Il suo atteggiamento così maschile mi fa impazzire, è così composto”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono passati pochi giorni dall'inizio del Grande Fratello 2025 e sui social già impazzano le prime ship. Una di queste è quella tra Rasha Younes e Omer Elomari, che potrebbe presto trasformarsi in realtà. Le parole della 32enne: "Il suo atteggiamento così maschile mi fa impazzire. È così uomo, così composto".

Le parole di Rasha su Omer

Nella puntata di lunedì 6 ottobre sono entrati in gioco cinque nuovi concorrenti, che però per questa prima settimana sono costretti a restare nel tugurio. Tra questi c'è anche Younes, che ha espresso fin dal primo momento degli apprezzamenti sul siriano.

Tutto è iniziato qualche ora fa, quando ad Omer e Anita Mazzotta è stato concesso dal GF di raggiungere i nuovi arrivati per trascorrere qualche ora insieme. Dopo la merenda, i tuguriati si sono lasciati andare ai commenti a caldo sui due e, tra chiacchiere e risate, l’argomento più caldo è stato proprio quello di Omer. In un momento di confidenza con Flaminia Romoli, Rasha ha quindi ammesso di essere rimasta colpita da lui: “Esteticamente non so se fuori da qua lo guarderei, però il suo atteggiamento così maschile mi fa impazzire, così uomo, composto. Il fatto che sia molto chiuso non mi fa paura. L’essere così maschio oggi non lo vedi più negli uomini”, ha detto.

L'intervento di Flaminia

Flaminia, incuriosita, ha provato a scavare più a fondo chiedendole: “Accetteresti il suo corteggiamento qui dentro?”. Rasha ha scherzato dicendo che si divertirebbe di più con Francesco, ma poi ha precisato di non essere interessata a iniziare una vera conoscenza sentimentale nella Casa, almeno per ora. Che tra Rasha e Omer possa nascere qualcosa? L’intesa sembra esserci, ma la concorrente preferisce mantenere la calma. Per scoprire se tra i due scatterà davvero la scintilla, non resta che aspettare la prossima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 13 ottobre alle 21.40 su Canale 5.