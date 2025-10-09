Programmi tv
video suggerito
video suggerito
Grande Fratello 2025/2026

La confessione di Rasha su Omer al GF: “È così uomo, mi fa impazzire. Il fatto che sia chiuso non mi spaventa”

Sono passati pochi giorni dall’inizio del Grande Fratello 2025 e sui social già impazzano le prime ship. Una di queste è quella tra Rasha Younes e Omer Elomari, che potrebbe presto trasformarsi in realtà. Le parole della 32enne: “Il suo atteggiamento così maschile mi fa impazzire, è così composto”.
Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora
A cura di Sara Leombruno
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Grande Fratello 2025/2026

Sono passati pochi giorni dall'inizio del Grande Fratello 2025 e sui social già impazzano le prime ship. Una di queste è quella tra Rasha Younes e Omer Elomari, che potrebbe presto trasformarsi in realtà. Le parole della 32enne: "Il suo atteggiamento così maschile mi fa impazzire. È così uomo, così composto".

Le parole di Rasha su Omer

Nella puntata di lunedì 6 ottobre sono entrati in gioco cinque nuovi concorrenti, che però per questa prima settimana sono costretti a restare nel tugurio. Tra questi c'è anche Younes, che ha espresso fin dal primo momento degli apprezzamenti sul siriano.

Tutto è iniziato qualche ora fa, quando ad Omer e Anita Mazzotta è stato concesso dal GF di raggiungere i nuovi arrivati per trascorrere qualche ora insieme. Dopo la merenda, i tuguriati si sono lasciati andare ai commenti a caldo sui due e, tra chiacchiere e risate, l’argomento più caldo è stato proprio quello di Omer. In un momento di confidenza con Flaminia Romoli, Rasha ha quindi ammesso di essere rimasta colpita da lui: “Esteticamente non so se fuori da qua lo guarderei, però il suo atteggiamento così maschile mi fa impazzire, così uomo, composto. Il fatto che sia molto chiuso non mi fa paura. L’essere così maschio oggi non lo vedi più negli uomini”, ha detto.

Leggi anche
"Come fai a essere così sveglia se non sei laureata?", la domanda ambigua di Jonas a Francesca al Grande Fratello

L'intervento di Flaminia

Flaminia, incuriosita, ha provato a scavare più a fondo chiedendole: “Accetteresti il suo corteggiamento qui dentro?”. Rasha ha scherzato dicendo che si divertirebbe di più con Francesco, ma poi ha precisato di non essere interessata a iniziare una vera conoscenza sentimentale nella Casa, almeno per ora. Che tra Rasha e Omer possa nascere qualcosa? L’intesa sembra esserci, ma la concorrente preferisce mantenere la calma. Per scoprire se tra i due scatterà davvero la scintilla, non resta che aspettare la prossima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 13 ottobre alle 21.40 su Canale 5.

Programmi TV
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Mario Giuliacci ricorda Paolo Sottocorona: “Dispiaciuto per la sua morte, meteorologo appassionato e serio”
Andrea Pancani ricorda Paolo Sottocorona in diretta: "A quest'ora era qui in studio davanti a me"
L'ultima diretta in tv con una poesia per Gaza, poco dopo la notizia della sua scomparsa
Il meteorologo che non mangiava cuccioli e amava l'alba: "Alla mia età riesco ancora a faticare"
L'annuncio di Enrico Mentana: "Un nostro lutto grave"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views