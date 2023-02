La Champions League su Prime Video fino al 2026/2027, la conferma di Amazon L’offerta di Prime Video per la Champions League si rinnova per un altro triennio. Includerà 18 partite a stagione in diretta ed esclusiva sempre con protagonista una squadra italiana (se qualificata) dalla fase a gironi alle semifinali, esattamente come accade dalla stagione 2021/22.

A cura di Andrea Parrella

Le indiscrezioni degli scorsi giorni si stanno rivelando veritiere, almeno per quanto concerne Prime Video. Andiamo per ordine: di recente Calcio e Finanza ha scritto che Sky e Amazon Prime Video avrebbero raggiunto l’accordo con l’Uefa per i diritti tv del prossimo triennio della Champions League.

Adesso è ufficiale, dopo numerose voci Prime Video fa sapere di essersi assicurata i diritti per trasmettere la Uefa Champions League in Italia per altre tre stagioni a partire dal 2024/25. Attraverso un comunicato diramato nelle scorse ore la piattaforma ha confermato che darà seguito al percorso avviato in Italia a partire dallo scorso anno e rimarrà il broadcaster esclusivo per la miglior partita del mercoledì fino alla stagione 2026/27.

L'ingresso di Prime nella partita del calcio in Italia risale proprio alla stagione 2021-2022. Per l'occasione si era scelta la voce di Sandro Piccinini, tra i telecronisti più famosi e apprezzati d'Italia, insieme a una squadra di professioniste e professionisti molto noti al pubblico, offrendo un'esperienza di visione dei match di Champions League semplice e personalizzabile, la possibilità di consultare costantemente statistiche e dati della partita, di vedere i momenti salienti e i gol a match in corso.

L'offerto di Prime per i clienti Amazon si rinnova, dunque, e dal 2024 l’offerta includerà 18 partite a stagione in diretta ed esclusiva sempre con protagonista una squadra italiana, se qualificata, dalla fase a gironi alle semifinali, esattamente come accade dalla stagione 2021/22. Una Champions League che cambierà dalla stagione 2024/24 passando dal formato attuale con 32 sqaudre a 36, con l'abolizione dei gruppi ed un unico girone eliminatorio in stile campionato, in cui ogni squadra giocherà 8 partite, 4 in casa e 4 in trasferta, contro 8 avversari diversi. Saranno quindi due in più rispetto ad oggi, e non quattro come era nel progetto iniziale, le partite minime garantite ad ogni club.

Nessuna conferma, al momento, per quel che riguarda i diritti Sky per la Champions League nel prossimo triennio, anche se si dà quasi per certa la conferma della trasmissione in esclusiva di tutte le gare, fatta eccezione per una partita del mercoledì che sarà trasmessa in esclusiva, appunto, da Amazon.