Katia Ricciarelli furiosa con Carmen Russo: “Basta, non ne posso più di questo caz** di ballo” L’organizzazione dello spettacolo di Natale, sta creando aspre tensioni nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Katia Ricciarelli si è scagliata contro Carmen Russo.

A cura di Daniela Seclì

I concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 sembrano aver preso con grande serietà lo spettacolo di Natale, tanto che la sua preparazione sta diventando motivo di liti. Nelle ultime ore, Katia Ricciarelli si è spazientita. Stava tentando di fare concentrare i vipponi sulla parte cantata, ma loro sembravano più presi dal balletto. L'intervento di Carmen Russo, l'ha fatta infuriare ancora di più: "Mi sono stufata".

Il motivo della furia di Katia Ricciarelli

Lo scontro è nato da una divergenza sul modo di affrontare lo spettacolo di Natale. Carmen Russo ha tentato di rendere l'esibizione più precisa possibile, tenendo comunque in considerazione il fatto di non avere davanti dei professionisti, Katia Ricciarelli invece voleva uno show divertente anche se impreciso: "Lo ripeto, questa è una cosa divertente, non interessa che uno vada a fare quello che fa l'altro. Dovete esprimere con la faccia. Questo è il discorso". Poi, ha rimproverato a Carmen Russo di intromettersi mentre lei tenta di tirare le fila della parte cantata.

Scontro tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo

A un certo punto, Katia Ricciarelli si è alzata dal divano stizzita, ed è andata via borbottando: "No, non ci sto. Io mi devo occupare della voce. Basta, arrangiatevi. No Carmen, basta. Vuoi fare sempre quello che fanno gli altri. Non si può fare la parte cantata, perché c'è sempre da pensare al balletto". Russo le è andata dietro, tentando di calmarla. Le ha spiegato che sono stati Giacomo Urtis e Gianmaria Antinolfi a tirare fuori di nuovo il balletto: "Io non c'entro". Ma Katia non si è placata: