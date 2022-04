Jovanotti e il tumore sconfitto dalla figlia Teresa: “Ha dimostrato forza, è stata strepitosa” Ospite di Domenica In, Jovanotti ha parlato del tumore sconfitto dalla figlia, Teresa Cherubini: la giovane che oggi vive a New York “è stata strepitosa” come ha detto papà Lorenzo.

A cura di Gaia Martino

Jovanotti oggi è stato ospite di Domenica In ed ha parlato del tumore sconfitto dalla figlia Teresa, il linfoma di Hodgkin. L'ha attaccata ad agosto 2021 e dopo sette mesi di lotta è riuscita a vincere contro la malattia. Insieme raccontarono dei giorni difficili vissuti, oggi Teresa Cherubini è libera e si sta dedicando alla sua passione per l'arte: papà Lorenzo a Mara Venier ha raccontato che ora vive a New York dove sta terminando il suo percorso di studi.

Jovanotti sulla malattia della figlia Teresa

Teresa Cherubini è l'orgoglio di papà Lorenzo. L'artista ospite di Mara Venier a Domenica In oggi domenica 10 aprile ha raccontato di quanto sia stata straordinaria la figlia nella lotta contro la malattia, il tumore che ha sconfitto lo scorso anno.

Teresa ha avuto un momento di difficoltà qualche mese fa e ha dimostrato una forza. È stata strepitosa.

Il talento di Teresa Cherubini

Oggi la figlia di Lorenzo Cherubini, nata dalla storia d'amore con Francesca Valiani, vive a New York dove sta terminando gli studi d'arte. Papà Jovanotti ha raccontato in onda su Rai Uno che vuole diventare una fumettista ed è molto brava nel disegno:

Lei ora studia arte a New York, vuole diventare fumettista, è molto brava. Ha un grande talento, l'ho sempre sostenuta in questo. A volte i figli realizzano i sogni non realizzati dei genitori. Da bambino volevo fare il pittore. Poi ho scoperto la musica che mi ha cambiato la vita, ma fino ai 12 anni dipingevo come un pazzo.

Ma che papà è Lorenzo Jovanotti? Non è possessivo, né geloso, anzi. L'artista ha raccontato di spingere molto la figlia verso tutto ciò che sogna. A differenza di come si comportò suo padre con lui che era molto contrario alle sue aspirazioni artistiche. Nonostante la severità di papà Mario, l'artista lo ha ricordato commosso, rivelando di aver incontrato durante un viaggio in bicicletta, in Cile, un uomo molto somigliante a lui, così simile che fu spinto dal chiamarlo babbo.