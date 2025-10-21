Jonas a Omer al GF: “Non ci capiamo perché abbiamo culture diverse”, la risposta a tono del concorrente

Al GF, dopo la puntata, Omer e Jonas hanno avuto un confronto nel tentativo di trovare un punto in comune. Omer ha spiegato al suo inquilino il motivo per il quale lo ha nominato, “Hai sbagliato i modi con Grazia e sei arrogante”, ma Jonas ha sostenuto che ad allontanarli sono culture diverse. “Non si tratta di cultura, ma carattere”, le parole del siriano.

Dopo la puntata in diretta su Canale5, nella casa del Grande Fratello Omer e Jonas sono tornati a confrontarsi, nel tentativo di trovare un punto in comune. Il concorrente siriano ha nominato il suo inquilino a fine serata, dopo le parole di cattivo gusto che ha rivolto a Grazia in diretta. Ha deciso di parlargliene nel tentativo di fargli capire il motivo della sua decisione, ma qualcosa continua ad allontanarli. E quando Jonas ha rimarcato la differenza di culture, Omer gli ha risposto: "Non c'entra la cultura, io sono così, si chiama carattere".

Il confronto tra Omer e Jonas dopo la puntata

Omer dopo la puntata del GF ha parlato con Jonas per spiegargli il motivo della sua nomination. "Hai sbagliato i modi, hai mancato di rispetto nei confronti di Grazia. Ho detto che ti nomino perché sei arrogante. Ma sei intelligente, non devo dirti altro. Non ti dico che ti odio, ma io non mi rivolgerei mai così a una ragazza" ha dichiarato il concorrente siriano. Allora, il suo inquilino visibilmente scottato, ha risposto: "Ho chiesto scusa. Sarà per cultura, perché sei fatto così, ma anche tu sei arrogante. Pensi di sapere un po' troppo. Se devi infierire, metterci il carico.. Se dici che ho sbagliato, dimmi anche che si può rimediare. Mi sono preso le mie responsabilità". Quando Omer ha ribadito il suo errore con Grazia, Jonas ha aggiunto: "Non mi devi dare lezioni di vita, lo so che non mi devo comportare così e che ho sbagliato. Cerchiamo di capire perché non ci capiamo. L'unico motivo è che c'è un divario della lingua, della cultura. In alcune culture ci sono modi diversi, non c'è il "per favore", c'è il "fallo". Ci sono modi diversi di rapportarsi". "Non c'entra la cultura, io sono così, si chiama carattere e personalità", ha replicato a tono Omer.

La nomination di Omer contro Jonas in diretta

Omer è stato l'unico a punire Jonas durante le nomination. Nella puntata del GF del 20 ottobre, il concorrente romano si è rivolto con modi sgarbati a Grazia: "Stai zitta, muta. Che ca**o di guardi?". Dopo la sgridata della Ventura, nessuno tra gli inquilini ha deciso di nominarlo, eccetto Omer che in confessionale, durante le nomination segrete, ha detto la sua sull'episodio: "Nomino Jonas per la sua mancanza di rispetto verso Grazia. Quello che ha fatto non è giusto, non si può fare ed è totalmente sbagliato", le sue parole.