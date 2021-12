Jessica Selassié vuole lasciare il GF Vip: “Non entra un bono per me, mi sento inutile” Jessica Selassié è andata in crisi subito dopo la diretta del Gf Vip e ha palesato il desiderio di uscire dal reality: “Non piaccio al pubblico, non arriva un bono per me e mi sento inutile qui dentro”.

Jessica Selassié aveva deciso di rimanere nella Casa del Grande Fratello Vip e poi pare ci abbia ripensato subito dopo la diretta. Come mostrano i video caricati su Twitter dagli utenti sintonizzati con la diretta streaming e di canale 55, la ragazza sarebbe entrata in crisi lamentando l'assenza di uomo tutto per lei e di un particolare affetto del pubblico:

Non sono motivata nello stare qui dentro non sono stimolata. Amore ci sono troppe donne ed è entrato un uomo solo. Non entra nessun bono per me, ho perso l’interesse. Io avevo già dei dubbi nel volermene andare. Ma non è per un uomo, è il fatto di motivazioni, non sono più stimolata.

L'accoglienza tiepida del pubblico in studio

L'arrivo di Alessandro Basciano non l'ha consolata, anzi, le ha alimentato i dubbi visto l'interesse esplicito per Soleil e Sophie. Inoltre, ha paragonato il calore dato dal pubblico nei suoi confronti con quello verso Soleil Sorge e Aldo Montano: “Magari io faccio il confronto perché sono andata con Aldo e Soleil. Cioè dopo tre mesi…il calore del pubblico non c’è. Quando sono andata in studio non ho sentito calore da parte del pubblico, sembra che stia qui a scaldare il letto. Sono sincera. Stasera in studio non c’era neanche Clarissa, non so se voglio restare”.

Jessica distruttiva: "Non ho fan, servo solo per cucinare"

E ancora, lo sfogo è proseguito sull'ondata della negatività e del forte pessimismo, soprattutto inerente la percezione del suo personaggio, inclusivo della sua persona, fuori dal GF Vip:

Magari a casa non piaccio, ho avuto questa percezione. Sono stata salvata dalla nomination contro Patrizia solo perché lei era qua da due settimane. Quando siamo andate in studio Soleil ha avuto un calore che io non ho avuto, ma dopo tre mesi aspetto di arrivare a qualcuno. Non ho fan, quelli in studio battevano le mani solo perché dovevano farlo, mi sento inutile, servo solo a cucinare.

Il confronto con la sorella Lulù

Inevitabile il confronto con la sorella Lulù che, dopo tante insistenze e sofferenze, è riuscita a fare breccia nel cuore di Manuel Bortuzzo, con il quale sta vivendo una storia molto amata dal pubblico del reality di Signorini: “Lulù ha molto più successo di me, adesso mi sento banale ed inutile, al pubblico non sono arrivata, in puntata hanno mai parlato di me? Mai, sembro solo una che cucina, che fa la vittima e che è cattiva. Avete mai visto qualche clip su me? Mai”.