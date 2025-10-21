Ivana al GF racconta la transizione: “Esisto e non devo chiedere scusa”, poi la sorpresa del marito: “Ora sei libera”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di lunedì 20 ottobre del Grande Fratello, Simona Ventura ha dedicato un momento a Ivana Castorina. La concorrente ha già rivelato ad alcune inquiline di aver affrontato un percorso di transizione quando aveva 19 anni, per poter diventare la donna che è oggi e che sognava di essere già quando era solo una bambina in un corpo che non riconosceva come suo. Ma non sono mancate le sorprese, in trasmissione è arrivato suo marito Tony con il quale è sposata da tre anni.

Il racconto di Ivana Castorina

Arrivata in confessionale, Ivana Castorina risponde alla domanda di Simona Ventura sul perché abbia deciso di raccontare questa parte della sua vita, di cui anche alcune persone che frequenta nella sua quotidianità non erano a conoscenza, proprio in questo momento. La 35enne, quindi, spiega le sue ragioni:

Ho deciso di farlo a modo mio, da dove dico io, perché per tanto tempo ho subito il giudizio della gente, che mi diceva che avrei potuto fare una sola professione, che non sarei arrivata da nessuna parte, perché sono uno scherzo della natura, oggi sono Ivana a 35 anni, sono un’operaia, sono sposata e innamoratissima e lo dico da qui al Grande Fratello e non devo chiedere scusa a nessuno, sono qui ed esisto.

Nel video mostrato a tutta la casa, Ivana si racconta, spiegando il suo stato d'animo, il dolore vissuto da bambina nel guardarsi allo specchio senza riconoscersi, senza trovare un orientamento e poi la scelta di prendere in mano la sua vita. A questo proposito dice: "Se io solo riuscissi a far cambiare idea anche a un genitore, di figli che che hanno bisogno di affrontare un percorso di transizione, sarei felice, perché non siamo esseri umani di serie b, ma siamo degni d’amore". Parlando del marito Tony, con cui è felicemente sposata da tre anni, dice: "Lui mi ha sempre detto io ho conosciuto una donna bellissima, non mi importa di chi eri prima" e aggiunge tra le lacrime: "Io penso che mio marito mi ami più di sé stesso, quando ci chiedono perché non abbiamo figli, questo senso di colpa me lo porterò sempre".

La sorpresa di Tony, il marito di Ivana

Ancora commossa Ivana esce dal confessionale per raggiungere i suoi coinquilini che la avvolgono in un abbraccio fortissimo, ma le sorprese non sono finite. Pochi minuti dopo, infatti, arriva il suo Tony che le si posiziona davanti, le prende il volto tra le mani e le bacia sulla fronte, con la voce commossa e lasciando che la commozione arrivi agli altri gieffini le dice: