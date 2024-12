video suggerito

Ivan Zazzaroni su Mariotto: "Anche Mourinho mi chiede di lui. C'è un motivo se Milly non cambia giuria" Ospite de La Volta Buona nella puntata in onda venerdì 13, Ivan Zazzaroni rivela alcuni retroscena su Ballando con le stelle. Il giudice, poi, parla delle pressioni che riceve da chi è curioso di sapere se Guillermo Mariotto sarà presente o meno nella prossima puntata del dance show di Milly Carlucci.

Ospite de La Volta Buona nella puntata in onda venerdì 13, Ivan Zazzaroni parla a Caterina Balivo delle pressioni che riceve da parte di vuole conoscere il destino di Guillermo Mariotto. Non è ancora noto, infatti, se il giudice sarà presente nella prossima puntata di Ballando con le stelle. Svela, poi, il motivo per il quale la giuria sia la stessa da vent'anni a questa parte.

Ivan Zazzaroni su Milly Carlucci: "È più scaramantica di me"

La prima domanda di Caterina Balivo a Ivan Zazzaroni è sul perché a Ballando con le stelle sia sempre in piedi: "Lo devo spiegare ancora? Perché le prime volte arrivavo da Milano dopo quattro ore di treno. Ero cotto. Non riuscivo a stare seduto. Ho visto che scaramanticamente la cosa funzionava ed è rimasta. Non ho problemi fisici, sto bene". Sia lui che Milly Carlucci sono molto scaramantici, così la conduttrice chiede: "Quindi voi cinque giurati siete sempre gli stessi per questo motivo? Per la scaramanzia di Milly?" La risposta: "Certo, solo per quello. È più scaramantica di me".

Ivan Zazzaroni sul caso Mariotto: "Anche Mourinho mi chiede di lui"

Se si parla di Ballando con le stelle, però, non si può fare a meno di nominare Guillermo Mariotto. Dopo le vicende che lo hanno visto protagonista, dall'abbandono del programma fino alle accuse di molestie, gli spettatori fremono per sapere se il giudice sarà presente o no nella prossima puntata del dance show. "Se Mariotto ci sarà o no? Giuro che non mi aspettavo questa domanda – scherza Ivan Zazzaroni – Sono tre giorni che si parla solo di questo. Non immagini chi mi ha chiamato dalla Turchia per chiedermelo". La conduttrice chiede se si tratti di Vincenzo Montella, ex allenatore di calcio. "No, ancora più in alto. Me lo ha chiesto Mourinho. Me lo ha domandato facendomi una battuta, voleva anche sapere quale sarà la finale" rivela il giudice.