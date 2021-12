Iva Zanicchi: “Se il mio show è stato un flop, Baglioni dovrebbe suicidarsi?” La cantante, che quest’anno tornerà in gara a Sanremo, parla del suo show su Canale 5 e rifiuta l’associazione alla parola flop, comparandolo ai numeri di Baglioni: “C’è il mondo intero nel cast. Con quei nomi, sulla carta, poteva fare sfracelli”.

A cura di Andrea Parrella

Iva Zanicchi senza pietà sullo show di Claudio Baglioni. L'aquila di Ligonchio, che quest'anno tornerà in gara al Festival di Sanremo dopo aver trionfato in tre occasioni, ha parlato in un'intervista al settimanale Oggi dello show del collega su Canale 5, Uà, che se rapportato al cast d'eccezione si è rivelato un chiaro insuccesso in termini di ascolti. Poche settimane prima c'era stato un altro show sulle reti Mediaset, D'Iva, dedicato proprio alla carriera di Iva Zanicchi, che in due serate non ha mai superato i 2 milioni di telespettatori, fissa al 13% di share. Interrogata sul tema, Zanicchi ha detto senza mezzi termini:

Eh allora che cosa dovrebbe dire Baglioni, che sta andando in onda sulla stessa rete? Dovrebbe suicidarsi?… E ha visto che cast ha lui? C’è il mondo intero. Con quei nomi, sulla carta, poteva fare sfracelli.

Il cast dello show di Baglioni e il confronto con D'Iva

Iva Zanicchi allude appunto ai risultati di ascolto delle prime due puntate di Uà (ne è prevista ancora una terza) schiacciate dalla concorrenza di Ballando con le Stelle che su Rai1 ha ottenuto i migliori risultati stagionali. E l'artista chiama in causa proprio le dimensioni dello spettacolo, sottolineando come quello di Baglioni siano uno show con ospiti da urlo, a differenza di quanto è stato dato in dotazione a lei: “Io al confronto ho ricevuto quattro amici a casa. Ma sono contenta perché lo show ha avuto un gradimento molto alto. Baglioni ha un repertorio unico ma è un programma freddo, lontano dalla gente".

Zanicchi torna a Sanremo: "Io, Morandi e Ranieri la quota attempati"

Non poteva mancare, quindi, un accenno a Sanremo, con la presentazione dei 22 Big in gara che avverrà nel corso della serata di Sanremo Giovani del 15 dicembre. Zanicchi fa parte di un folto gruppo di artisti dalla media d'età molto più alta rispetto agli altri: “Io, Ranieri e Morandi siamo in quota attempati. Ma ce ne sarà per tutti i gusti. Porto un pezzo metà classico, metà moderno. Romantico, da ballare anche stretti stretti. Un mix che mi pare virtuoso e che ha convinto Amadeus”.