Iva Zanicchi conduttrice de Le Iene al posto di Ornella Vanoni, perché la cantante non ci sarà Fanpage.it ha avuto conferma che Iva Zanicchi sarà la conduttrice de Le Iene nella puntata del 21 dicembre. La cantante sostituirà Ornella Vanoni, ancora in convalescenza dopo l’incidente in treno.

Iva Zanicchi conduttrice de Le Iene nella puntata del 21 dicembre, Fanpage.it ha avuto conferma della notizia lanciata da Tvblog nella tarda serata di ieri. La cantante sostituirà Ornella Vanoni, ancora in convalescenza dopo l'incidente in treno dello scorso 6 dicembre. Con un tweet aveva spiegato che "per accarezzare un dolce Golden Retriever, sono caduta… Tanto dolore, ma sono a casa".

Perché Ornella Vanoni non condurrà Le Iene

È a casa ma a riposo perché pare che l'incidente le abbia causato alcuni problemi alla deambulazione, per cui ha dovuto saltare la conduzione de Le Iene, così come la prima a La Scala di Milano, assenza che l'aveva spinta a condividere gli aggiornamenti sul suo stato di salute attraverso i social. La sua presenza nel programma di Davide Parenti era molto attesa, vuoi perché è un nome multigenerazionale, vuoi anche per l'eccentrica capacità di dominare interviste e scene dei palchi televisivi più svariati.

Iva Zanicchi a Sanremo 2022 con Voglio Amarti

Iva Zanicchi, reduce dal suo show in prima serata su canale 5 dal titolo D'Iva, sarà tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022. Con il brano Voglio amarti tornerà sul palco dell'Ariston per esibirsi in questo "inno all'amore", in un momento in cui l'emergenza sanitaria del Covid-19 ha stretto i rapporti in una morsa.

Le anticipazioni de Le Iene del 21 dicembre: i servizi

Tra i servizi che andranno in onda martedì 21 dicembre ci saranno quelli di Antonino Monteleone, che tornerà a parlare della misteriosa morte di David Rossi, il manager della Banca Monte dei Paschi precipitato il 6 marzo 2013 da una finestra del suo ufficio in centro a Siena. Lo scherzo della serata sarà ad Amedeo Goria, la complice di Nicolò De Devitiis sarà Vera Miales, la fidanzata 36enne dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip. Per dimostrare che il loro è amore vero e non una trovata pubblicitaria, verrà messo a dura prova il sentimento del giornalista sportivo.

Spazio anche all'utimo capitolo de Il viaggio di Camilla: la storia di una ragazza in lotta con se stessa che vuole tornare a sperare: Matteo Viviani e Riccardo Spagnoli racconteranno insieme la dolorosa storia della giovane a cui è stato diagnosticato il Disturbo Borderline di Personalità.