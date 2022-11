Iva Zanicchi contro Le Iene sul caso Zaccaria: “Hanno esagerato, in questioni delicate serve tatto” Iva Zanicchi ha commentato il caso Le Iene-Zaccaria: “Ha ragione Pier Silvio Berluconi, hanno esagerato” sono state le parole della cantante, attualmente in gara a Ballando con le stelle.

A cura di Gaia Martino

Iva Zanicchi ha commentato il caso che ha coinvolto Le Iene riguardo la vicenda di Roberto Zaccaria, il 64enne morto suicida pochi giorni dopo essere stato raggiunto dal programma che stava indagando sulla morte di Daniele, 24enne vittima di catfishing. Il giovane si è tolto la vita nel 2021 dopo aver scoperto che dietro la ragazza di cui si era innamorato, di nome Irene, c'era in realtà Roberto Zaccaria. Ieri Pier Silvio Berlusconi ha risposto alle domande della stampa e ha commentato il caso sostenendo che casi simili non dovranno più ripresentarsi. La celebre cantante, concorrente di Ballando con le stelle, si è esposta mostrandosi d'accordo con l'amministratore delegato di Mediaset.

Iva Zanicchi sul caso Roberto Zaccaria e Le Iene

Iva Zanicchi sul caso che ha visto il programma Le Iene coinvolto in un mare di polemiche per il servizio su Roberto Zaccaria, morto suicida pochi giorni dopo la messa in onda, ha commentato all'Adnkronos mostrandosi d'accordo con Pier Silvio Berlusconi:

Sono d’accordo con Piersilvio Berlusconi che è un ragazzo che ha un’unanimità straordinaria, in questo caso ‘Le Iene' hanno esagerato. Adoro lo scherzo ma quando si trattano fatti delicati come questo non bisogna esagerare sennò possono accadere cose gravi come in questo caso. Bisogna usare delicatezza e tatto.

Il commento di Pier Silvio Berlusconi

L'amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi ieri, in un incontro con la stampa al quale ha partecipato anche Fanpage.it, ha commentato il caso che ha coinvolto il programma di Italia 1: "Facciamo tv che fa anche cronaca e nel fare questo capita di andare oltre ciò che è editorialmente giusto, che è legato alle sensibilità personali e non è un dato oggettivo. Dico che non deve succedere più e che dobbiamo alzare il livello di sensibilità perché ciò che oggi può capitare non capiti più".