Iva Zanicchi migliora a Ballando con le stelle: “Ma sono l’unica a ingrassare, peso 90 chili” Iva Zanicchi offre agli spettatori di Ballando con le stelle una performance notevole. I giurati notano un miglioramento ma lei non è ancora soddisfatta: “Qua dimagriscono tutti, tranne io”.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le Stelle 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Iva Zanicchi ha offerto agli spettatori di Ballando con le stelle una performance notevole che dimostra quanti siano i progressi raggiunti nell’arco di queste 5 punaytte dall’inizio dello show. In un’esibizione sul palco del programma condotto da Milly Carlucci, Iva si è cimentata perfino in una presa, un momento che risulterebbe essere particolarmente difficile per qualsiasi non ballerino, anche i più giovani. Nonostante tutto, la cantante non si è detta pienamente soddisfatta. Per un problema di peso, soprattutto: “Sono dimagriti tutti. Io lavoro tantissimo e sono l’unica a ingrassare”.

Selvaggia Lucarelli: “Un’esibizione dignitosa”

I commenti dei giurati di fronte all’esibizione sono stati positivi. Anche Selvaggia Lucarelli, nonostante il precedente dell’insulto e del confronto con Iva in tv, ha fatto a Zanicchi i suoi complimenti. Senza però nascondere qualche perplessità: “Se dovessi pensare al concorrente che è più cresciuto nel ballo, penserei a te. Sei partita da zero e sei arrivata a un livello che questa sera ho trovato piacevole e più che dignitoso. Ma voglio dirti una cosa che riguarda il personaggio. In quel caso, trovo ci sia una involuzione. Il tuo essere sboccata mi diverte ma tu hai un grande senso dello spettacolo e ti inviterei ad avere maggiore senso della misura. Attenta perché stai diventando un cinepanettone. Se rimani Iva Zanicchi sei più potente. Non ne hai bisogno”.

Le barzellette di Iva Zanicchi e il passo indietro di Milly Carlucci

Dopo i giudizi, Iva Zanicchi, su invito di Alberto Matano, si è esibita sul palco nelle consuete barzellette. “Una sporca e una pulita”, ha precisato. In realtà, nessuna delle due adatta alla prima serata. Milly Carlucci, immaginando che cosa avrebbe visto sul palco, ha prudentemente fatto un passo indietro, un gesto immediatamente notato dai giurati.