Iva Zanicchi dopo le scuse a Selvaggia: “Ti vedo contenuta”, “Ho detto quello che dovevo dire” Dopo gli insulti, la pace ma tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli si cammina su un filo sottile.

È arrivato anche il momento di Iva Zanicchi dopo il clamoroso "tro*a" all'indirizzo di Selvaggia Lucarelli. È stata una settimana intensa con gli interventi di Iva nelle trasmissioni Rai con tanto di chiarimento in diretta telefonica proprio con Selvaggia Lucarelli. Nella presentazione, Samuel Peron chiede a Iva Zanicchi di dire in generale meno parolacce, lei spiega di dire parolacce "con affetto", ovvero senza l'intenzione di offendere. Scuse accettate da tutti, anche da Milly Carlucci.

I voti dei giurati

Iva Zanicchi e Samuel Peron hanno ballato sulle note di una canzone di Achille Lauro. Carolyn Smith: "Iva dà grande vitalità, Samuel non l'ho mai visto così. Diciamo che è andato bene e dai un bel messaggio. Lasciamo perdere quello che è successo la settimana scorsa, siamo su Rai1 che non si possono dire certe cose". Selvaggia Lucarelli se la prende anche col pubblico: "Possiamo tranquillamente non tornarci su quella cosa, tornarci con un tono assolutorio è sbagliato. Non ci voglio tornare su questa cosa". Per Mariotto, Iva Zanicchi muove i piedi in modo molto sexy. Selvaggia Lucarelli poi torna sul ballo: "Stasera ti ho visto molto contenuta, spero di vederti migliorare". Ma Iva Zanicchi attacca: "Stasera ho detto quello che si doveva dire".

Quanto durerà?

Alberto Matano fa centro dal suo scranno: "Apprezzo l'aplomb di questa sera. Ma quanto durera?". Colpisce comunque per la gioia, l'ironia e l'allegria, ma Iva Zanicchi avvisa: "Se mi ridai il tesoretto questa sera, ti mandano via". E Matano: "Me l'hanno depotenziato il tesoretto dopo l'ultima volta, ma nonostante questo il tesoretto trionferà". Rossella Erra voce del popolo difende Iva Zanicchi: "Balla per noi, Iva!". Iva Zanicchi spiega: "Può sempre succedere che questa sera mi mandate a casa, ma se non sarà così abbiamo preparato un ballo per il sabato prossimo che vi sconvolgeremo, sul serio". Staremo a vedere.