Milly Carlucci rassicura Iva Zanicchi: “Hai chiesto scusa, ciò che hai fatto non è un omicidio” Iva Zanicchi, dopo avere ribadito di sentirsi mortificata per avere insultato Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle, ha spiegato: “L’importante è che io non mi senta sotto processo, come è successo recentemente. Così mi deprimo”.

A cura di Daniela Seclì

A Ballando con le stelle, Iva Zanicchi e Samuel Peron sono tornati in sala prove dopo l'episodio dell'insulto a Selvaggia Lucarelli, che la cantante ha pronunciato all'orecchio del ballerino, pensando di non essere ascoltata. Iva si è scusata pubblicamente con la giornalista e giurata del programma condotto da Milly Carlucci. Quest'ultima, durante l'incontro con Iva Zanicchi, ha detto la sua su quanto accaduto.

Milly Carlucci commenta la vicenda Zanicchi – Lucarelli

Iva Zanicchi ha confidato a Milly Carlucci che, una volta tornata in sala prove, ha incontrato Marta Flavi che l'ha abbracciata: "Mi ha detto di stare tranquilla, che poi passa tutto". Carlucci, allora, ha tentato di rassicurarla, vedendola ancora mortificata per quanto accaduto:

Sì che passa. Ragazzi, quello che è successo, è successo. Tu hai chiesto scusa, hai richiesto scusa pubblicamente, lo ridirai ancora, lo ridiremo sabato nella clip. Non è un omicidio.

Ricordiamo che Milly, sabato scorso, quando ha appreso quanto era accaduto, si è detta subito pronta a scusarsi lei per prima. Iva Zanicchi ha replicato alle parole della conduttrice: "L'importante è che io non mi senta sotto processo, come è successo recentemente, che mi sento attaccata da tutte le parti. Così mi deprimo".

Le parole di Samuel Peron

Samuel Peron è intervenuto riguardo all'insulto di Iva Zanicchi a Selvaggia Lucarelli. Il ballerino ha consigliato alla sua partner di ballo di tentare di reagire e di concentrarsi su fare divertire il pubblico: "Ora dobbiamo reagire. Tu hai chiesto scusa pubblicamente. Adesso io e te dobbiamo reagire, metterci in sala prove, preparare una coreografia stratosferica, presentarci e far divertire ancora di più quelli che si sono divertiti e cercare di convincere quelli che non si sono divertiti". Iva Zanicchi ha concluso, ribadendo di essere stata molto male per questa vicenda: