Samuel Peron sull’insulto di Iva Zanicchi: “Le è scappato, ho riso perché avevo capito altro” Il maestro di Ballando con le Stelle che ha sorriso all’insulto sussurratogli in un orecchio da Zanicchi, spiega la sua posizione, ma difende anche la cantante: “Le è scappata la frizione”. Sul suo battibecco con Selvaggia Lucarelli dice che non intende scusarsi: “‘Amore mio’ è intercalare'”.

A cura di Andrea Parrella

Si continua a parlare dell'insulto di Iva Zanicchi a Selvaggia Lucarelli nella prima puntata di Ballando con le Stelle. Il tema ha tenuto banco per l'intera domenica, con ampio spazio dedicato alla vicenda da parte dei contenitori di Rai1 che tengono accesi i riflettori sullo show del sabato sera. Se ieri Domenica In aveva dedicato ampio spazio alla vicenda con il talk dedicato ele dichiarazioni di Alberto Matano, oggi è stato il turno di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, che ha ospitato Samuel Peron, insegnante di Iva Zanicchi, la persona cui la cantante ha origliato nell'orecchio l'insulto rivolto a Lucarelli. Peron, che aveva discusso con la giudice pochi secondi prima, ha riso alle parole di Iva Zanicchi e per questo è stato considerato correo nella vicenda. Lui, però, ha spiegato di non aver capito bene cosa intendesse Iva Zanicchi, travisando le sue parole:

“Io ho riso dopo che è stata data la votazione, che Iva si è girata verso di me e io, quando si è avvicinata, ho capito ‘porca tr0ia’ (…) Veramente, c’è un brusio costante nello studio (…) Avevo capito che era una sua considerazione rivolta al voto, al giudizio che avevano dato”.

Cosa è successo dietro le quinte

Il ballerino ha quindi proseguito spiegando cosa è poi successo nel dietro le quinte, non appena la gaffe di Zanicchi è venuta a galla: “Quando poi siamo usciti e si sono avvicinati gli autori, per quello che era successo, lì ho preso consapevolezza di quello che stava accadendo. E infatti poi Iva, a fine trasmissione, si è precipitata subito dalla Lucarelli a scusarsi (…) Io lì per lì non avevo capito che era rivolto a lei“.

Lo screzio tra Peron e Lucarelli

Peron tuttavia intende difendere Iva Zanicchi per le sue parole: "Le è scappata la frizione. Quante volte gli si dice cornuto all’arbitro, scusatemi un attimo?!“. Si è quindi passati al suo battibecco con Selvaggia Lucarelli, che Peron ha chiamato "amore mio", infastidendo l'interlocutrice. Ritiene di non doversi scusare e sente di non averla offesa: "Non ho fatto nulla, alla fin fine (…) Io non ho mai maltrattato una donna in vita mia. E sono sedici anni che faccio Ballando con le Stelle. Ho mai mancato di rispetto nei confronti della giuria? Nei confronti di una donna mi hai mai visto mancare di rispetto? Anche con Iva, quando la vedo, dico: ‘Amore mio bello, oggi che cosa facciamo?’. E’ un intercalare“.

Quindi Peron ha spiegato come si comporterà al prossimo incontro con Selvaggia Lucarelli: "Se mi permette un po’ di confidenza, una stretta di mano e due baci sulla guancia e via e si riparte da capo".