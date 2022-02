Iva Zanicchi a Maria Giovanni Elmi: “Ti sei rincog**onita?”, ma l’annunciatrice ha ragione A Storie Italiane, simpatico battibecco tra Iva Zanicchi e Maria Giovanna Elmi. Il motivo del contendere, ricordi sanremesi che non combaciavano.

A cura di Daniela Seclì

Simpatico siparietto tra Iva Zanicchi e Maria Giovanna Elmi, nel corso della puntata di Storie Italiane di martedì 1 febbraio. Le due donne, che nel corso della loro lunga carriera hanno avuto modo di incrociarsi più volte, hanno avuto un frizzante confronto. La spontaneità di Iva Zanicchi ha contribuito a renderlo esilarante.

Iva Zanicchi e Maria Giovanna Elmi, i ricordi su Sanremo non combaciano

Iva Zanicchi ha fatto sapere a Eleonora Daniele, che lei e Maria Giovanna Elmi si sentono spesso. Poi, ha ricordato uno dei Festival di Sanremo da lei vinti e in cui – a suo dire – Elmi avrebbe avuto il ruolo di conduttrice: "Era il 1967". Tuttavia, la nota annunciatrice ha smentito: "Non era il 1967. Io nel 1977 ti ho presentata a Sanremo. Non mi ricordo però qual era la canzone…". Insomma, Elmi è sembrata assolutamente certa che l'incontro all'Ariston fosse avvenuto dieci anni più tardi, rispetto a quanto raccontato da Iva Zanicchi. Il motivo è presto detto: "Nel 1967 non facevo Rai ancora. Era il 1977”.

Aveva ragione Maria Giovanna Elmi

Vedendosi contraddetta e a sua volta assolutamente convinta della sua versione dei fatti, Iva Zanicchi ha sbottato: "Maria Giovanna ti sei rincog**onita? Non te lo ricordi?". Elmi ha replicato serafica: "Spero di no", poi ha spiegato che non è possibile che Iva Zanicchi abbia vinto uno dei Festival da lei condotti, perché nel 1977 vinsero gli Homo Sapiens con "Bella da morire", mentre nel 1978 vinsero i Matia Bazar con la canzone "…e dirsi ciao". Alla fine il mistero è stato risolto. Era vero che Maria Giovanna Elmi ha presentato Iva Zanicchi al Festival di Sanremo, ma l'anno era il 1977 e l'artista partecipava come ospite. Dunque, non era tra i big in gara e quello non fu uno degli anni in cui conquistò la vittoria della kermesse canora.